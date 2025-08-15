Cứu 5 ngư dân câu cá ngừ đại dương sau khi tàu va vào đá 15/08/2025 09:50

Ngày 15-8, thông tin từ Đồn biên phòng An Hải - Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ứng cứu kịp thời năm ngư dân bị chìm tàu khi câu cá ngừ đại dương.

Theo lãnh đạo Đồn Biên phòng An Hải, trong quá trình đi đánh bắt cá, tàu của năm ngư dân bị va vào đá ngầm, bị hỏng nên báo tin cho đồn biên phòng nhờ hỗ trợ.

Bộ đội biên phòng kịp thời hỗ trợ các ngư dân gặp nạn. Ảnh: B.P

“Các ngư dân bị hỏng tàu nhưng họ không bị rơi xuống biển. Ngay khi nhận tin, chúng tôi đã cùng các ngư dân khác hỗ trợ, ứng cứu người và phương tiện bị nạn”- lãnh đạo Đồn Biên phòng An Hải thông tin.

Trước đó, lúc 8 giờ 30, ngày 14-8, Đồn biên phòng An Hải nhận được tin báo việc tàu cá BĐ 98470TS do ông Nguyễn Văn Tàu (ngụ phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng bị nạn trên vùng biển thôn Xóm Cát, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, cách bờ biển khoảng 1 hải lý.

Video tàu câu cá bị nạn được kéo vào bờ.

Sau khi nhận tin báo, Đồn biên phòng An Hải vận động phương tiện và cử năm cán bộ, chiến sĩ ra khu vực tàu cá bị nạn, tiến hành công tác cứu hộ, đưa năm ngư dân trên tàu cá bị nạn vào bờ an toàn.

Đến 14 giờ cùng ngày, Đồn biên phòng An Hải tiếp tục cử phương tiện, lực lượng ra biển, hỗ trợ kéo vớt tàu cá bị nạn vào bờ.

Tàu cá bị hỏng đã được tàu cứu hộ KH 99789TS do ông Cao Văn Thơ (ngụ tỉnh Khánh Hòa) làm thuyền trưởng, kéo về cảng Quy Nhơn để sửa chữa.