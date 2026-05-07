Cựu cán bộ nhận 3,5 tỉ đồng để 'lo' cho doanh nghiệp không bị xử lý hình sự 07/05/2026 17:08

(PLO)- Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, bị can Vũ Mạnh Cường tìm cách kết nối, đưa tiền cho bị can Bùi Quốc Hưng để "lo" cho các công ty sản xuất sữa giả không bị xử lý hình sự...

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng 27 người khác trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường.

Bị can Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng bị truy tố về ba tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị can Bùi Quốc Hưng, cựu phó Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can khác bị truy tố về một trong các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ; Đưa hối lộ.

Sản phẩm của nhóm công ty Rance Pharma

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2025, bị can Vũ Mạnh Cường thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của các Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác, Cường cùng các bị can trong đường dây đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế thành phần nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất.

Từ đó, nhóm này sản xuất số lượng sản phẩm lớn phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, trong đó, có 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả có giá trị trên 54 tỉ đồng, thu lợi bất hợp pháp số tiền trên 39,5 tỉ đồng.

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ thuế, từ năm 2019 đến năm 2024, Cường trao đổi, thống nhất với các cổ đông, đồng thời phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.

Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty do Cường và đồng phạm điều hành là 1.177 tỉ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là 115 tỉ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là 1.061 tỉ đồng. Hành vi này gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 106 tỉ đồng, thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là 100 tỉ đồng.

Ngoài ra, Vũ Mạnh Cường còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ và có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật để được tạo điều kiện trong việc đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm tại Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình (cũ).

Khi hành vi phạm tội bị phát hiện, Cường và đồng phạm đã tìm cách kết nối, đưa tiền để nhờ giúp đỡ, tạo điều kiện để giúp cho Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood không bị xử lý hình sự...

Bị can Bùi Quốc Hưng, cựu phó Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật. Nhưng do được nhờ nên ông Hưng nhận lời giúp và đã nhận tổng cộng 3,5 tỉ đồng. Sau đó, ông Hưng đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và nhờ giúp đỡ.

Tại CQĐT, ông Hưng khai chỉ nhận 100 triệu đồng nhưng kết quả điều tra có căn cứ xác định ông Hưng đã nhận 3,5 tỉ đồng để "lo giúp việc" cho 2 Công ty sữa không bị xử lý hình sự. Với hành vi này, bị can Bùi Quốc Hưng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.