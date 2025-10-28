Cứu sống 1 ngư dân viêm ruột thừa khi đánh cá ngoài khơi 28/10/2025 13:17

(PLO)- Hải đoàn Biên phòng 48, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hỗ trợ cứu sống một ngư dân Quảng Ngãi bị viêm ruột thừa khi đánh cá ngoài khơi.

Ngày 28-10, Hải đoàn Biên phòng 48, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Tàu SAR 631 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II đưa một ngư dân bị nạn trên biển về đất liền an toàn, qua cơn nguy kịch.

Hải đoàn Biên phòng 48 hỗ trợ, đưa ngư dân bị nạn trên biển về đất liền cấp cứu. Ảnh: BP

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 27-10, Hải đoàn Biên phòng 48 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá QNg 90459 TS có một ngư dân bị đau, co thắt dữ dội vùng bụng.

Ngay lập tức, đơn vị đã cắt cử lực lượng tham gia cùng Tàu SAR 631 xuất phát làm nhiệm vụ cứu nạn ở vị trí cách Quy Nhơn khoảng 205 hải lý.

Thời điểm tàu cứu hộ tiếp cận, ngư dân Nguyễn Văn Sơn (52 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) có biểu hiện bị đau khu vực hạ sườn phải, sốt cao, được chẩn đoán viêm ruột thừa.

Đồng thời, bộ phận quân y của Hải đoàn đã khẩn trương thăm khám, điều trị cấp cứu ban đầu cho bệnh nhân.

Đến 2 giờ 48 phút ngày 28-10, Tàu SAR 631 đã đưa bệnh nhân về đến cảng Hải Đoàn Biên phòng 48, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để cấp cứu.