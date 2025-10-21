Đưa ngư dân bị tai nạn nguy kịch trên biển vào đất liền 21/10/2025 10:57

(PLO)- Một ngư dân TP Đà Nẵng bị tai nạn, nguy kịch trên biển vừa được đưa vào đất liền ở Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Ngày 21-10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị vừa tiếp nhận, đưa một ngư dân bị nạn trên biển vào đất liền đi cấp cứu kịp thời tối 20-10.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19-10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm- cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin trên tàu cá QNA -91892 TS có thuyền viên Phan Văn Tính (50 tuổi, ngụ xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) bị tai nạn lao động, hôn mê sâu, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Tàu SAR 631 đưa thuyền viên bị nạn trên biển về cầu cảng Hải đoàn Biên phòng 48 an toàn. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Lúc này, tàu cá QNA- 91892 TS đang ở cách Đà Nẵng khoảng 323 hải lý về hướng đông nam, cách phía nam quần đảo Hoàng Sa 150 hải lý.

Nhận được thông tin, trung tâm đã điều tàu SAR 631 tại Đà Nẵng khẩn trương ra khơi, cấp cứu tại chỗ cho bệnh nhân; đồng thời khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền để điều trị.

Đến 20 giờ ngày 20-10, tàu SAR 631 cập cảng Quy Nhơn an toàn. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn và Hải đoàn Biên phòng 48 BĐBP làm thủ tục tiếp nhận, đưa ngư dân đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Nhờ được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã qua cơn nguy kịch.