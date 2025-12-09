Đại biểu: Nhà dạng 'chuồng cọp', biển hiệu sai quy định vẫn tồn tại sau các đợt kiểm tra 09/12/2025 16:01

(PLO)- Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú cho rằng cần làm rõ trách nhiệm để tồn tại công trình vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy dẫn đến các vụ việc đau lòng như vụ cháy làm chết bốn người vừa qua.

Chiều 9-12, kỳ họp thứ sáu, HĐND TP.HCM khóa X bước vào phiên thảo luận tại tổ. Nêu ý kiến tại đây, đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Việt Tú bày tỏ vụ cháy làm bốn người chết trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh vừa qua là sự việc rất đau lòng.

Nữ đại biểu cho rằng dù TP.HCM đã ban hành nhiều quy định liên quan đến nhà ống, nhà dạng 'chuồng cọp', hay các yêu cầu chặt chẽ về biển hiệu, bảng quảng cáo nhưng những vụ việc thương tâm vẫn tiếp diễn.

Ảnh: THUẬN VĂN

Sau mỗi vụ việc, TP.HCM đều triển khai các đợt cao điểm kiểm tra đồng loạt hiện trạng nhà ở nhưng thực tế cho thấy nhiều ngôi nhà dạng 'chuồng cọp', nhiều biển hiệu che chắn lối thoát hiểm vẫn tồn tại.

"Vậy những ngôi nhà và biển hiệu sai quy định này ở đâu trong các đợt kiểm tra trước đó? Chúng ta có nên siết chặt hơn nữa công tác quản lý, thậm chí giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương?" - ĐB Tú đặt vấn đề và cho rằng những công trình đó không tự nhiên xuất hiện.

Nữ đại biểu kiến nghị cần xem xét rõ trách nhiệm của chính quyền cơ sở khi để tồn tại tình trạng vi phạm, nhất là khi xảy ra các vụ việc đau lòng. Theo bà, khi trách nhiệm được xác định cụ thể, công tác quản lý mới thực chất hơn và những thảm kịch tương tự mới có thể được hạn chế đến mức thấp nhất.

Ngay tại kỳ họp này, UBND TP đã trình dự thảo nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 có hiệu lực.

Theo đó, các cơ sở phải thực hiện hàng loạt giải pháp khắc phục như xây tường và vách ngăn cháy, lắp cửa chống cháy, bố trí vùng ngăn cháy, giảm số lượng chất nguy hiểm cháy nổ, sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn, lắp đặt màn nước ngăn cháy.

Đồng thời, buộc phải bổ sung lối thoát nạn, lối đi sang công trình liền kề cùng độ cao hoặc lối thoát nạn khẩn cấp cũng như trang bị thang dây, ròng rọc, ống tụt để hỗ trợ thoát hiểm trong tình huống cháy nổ.

Đối với công tác tiếp cận chữa cháy, mỗi cơ sở phải bố trí ít nhất một lối cho xe chữa cháy và lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp cận điểm xa nhất của công trình, đảm bảo triển khai phương tiện khi xảy ra sự cố.