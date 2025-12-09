Đại biểu Quốc hội lo ngại về tội phạm mạng và an toàn thực phẩm dịp Tết 09/12/2025 14:30

(PLO)- Các đại biểu Quốc hội nhận định tình hình an ninh, trật tự tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn tồn tại không ít hiểm họa đáng lo ngại; trong đó nổi lên vấn đề tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, tội phạm mạng và lừa đảo ngày càng tinh vi...

Sáng ngày 9-12, Quốc hội đã thảo luận hội trường về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2025. Tại phiên thảo luận các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại với các loại tội phạm về môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm và lừa đảo trên không gian mạng...

Vi phạm môi trường, thực phẩm bẩn tiếp diễn phức tạp

Đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) nhận định, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh kéo theo nhu cầu khai thác tài nguyên và sản xuất thực phẩm ngày càng lớn. Tuy nhiên, tình trạng này lại tạo điều kiện cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật nảy sinh, từ xả thải vượt chuẩn, khai thác cát sỏi trái phép đến sản xuất – kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm giả.

Ông Mai cho biết, dù số vụ vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm có xu hướng giảm nhưng con số vẫn ở mức rất cao.

“Lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục nghìn vụ vi phạm hành chính, khởi tố nhiều vụ án hình sự quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Điều đó cho thấy quyết tâm chính trị và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan thực thi pháp luật, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân”, đại biểu nói.

﻿ Đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng). Ảnh: QH

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khoảng trống trong quản lý. Một số vụ việc kéo dài nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Dịp lễ Tết, tại chợ đầu mối, khu dân cư đông đúc, thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn xuất hiện phổ biến, khiến người dân hoang mang.

Từ thực trạng trên, đại biểu đề nghị Chính phủ triển khai giải pháp mạnh hơn, kiểm soát chặt nguồn tài nguyên, hàng hóa và thực phẩm từ gốc; xử lý triệt để doanh nghiệp núp bóng hợp pháp để vi phạm môi trường, đồng thời tập trung bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân.

Tương tự, đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) ghi nhận tình hình vi phạm trật tự xã hội giảm sâu trong thời gian qua, nhưng lại xuất hiện xu hướng phức tạp mới. Trong đó nổi lên loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng và trốn thuế. Cá biệt, vẫn xảy ra các vụ án giết người gây phẫn nộ trong dư luận.

Ông cũng cho hay tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên tuy giảm số lượng nhưng hành vi ngày càng manh động, thậm chí bạo lực với cả giáo viên. Tình trạng sử dụng và nghiện ma túy chưa được khống chế hiệu quả, trong khi vi phạm an toàn thực phẩm chỉ được phát hiện sau khi hậu quả xảy ra, gây thiệt hại lớn cho xã hội.

Đại biểu Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp). Ảnh: QH

Để khắc phục, đại biểu Hoà đề xuất phải đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm từ gốc, tập trung vào giới trẻ, phụ nữ, địa bàn trọng điểm. Gia đình, nhà trường phải phối hợp chặt trong giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng phòng tránh tội phạm.

Cùng với đó là xử lý nghiêm tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây lớn, giảm tái nghiện, triển khai hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống ma túy. Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý hành vi lạng lách, gây nguy hiểm cho người dân; đồng thời bảo đảm quy trình xử lý đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai.

Phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận nhân dân rộng khắp với tinh thần tự quản – tự phòng; Xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, hiện đại, trang bị đầy đủ phương tiện nghiệp vụ, tăng cường lực lượng tại cơ sở để “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”.

Lừa đảo trên không gian mạng gây thiệt hại vô cùng nặng

Còn đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Lâm Đồng) chỉ rõ, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang trở thành thách thức lớn. Dù thống kê năm 2025 cho thấy số vụ giảm 11,5%, nhưng mức độ thiệt hại vẫn vô cùng nặng nề. Nhiều nạn nhân mất toàn bộ tài sản tích góp cả đời, thậm chí rơi vào nợ nần vì tin vào đầu tư tài chính, đường link ngân hàng giả mạo hoặc giao dịch thương mại điện tử không an toàn.

Ông Thông dẫn loạt vụ án điển hình như: Vụ Phó Đức Nam chiếm đoạt hơn 5.000 tỷ đồng từ hàng ngàn người thông qua đầu tư tài chính; Đường dây xuyên biên giới do Công an Bắc Ninh triệt phá, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng, hơn 13.000 nạn nhân; Vụ án Công an Thanh Hóa điều tra, dùng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để rút – rửa tiền, hoạt động từ nước ngoài.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Lâm Đồng). Ảnh: QH

Theo đại biểu, những con số này, theo đại biểu, phản ánh mức độ tinh vi của tội phạm công nghệ cao. Ông nhấn mạnh: “Trong khi người dân có trách nhiệm khai báo, việc truy vết dòng tiền lại vô cùng khó khăn do đối tượng sử dụng tài khoản không chính chủ, ví điện tử ảo, máy chủ đặt ở nước ngoài”.

Để giảm thiểu các vụ lừa đảo trực tuyến, đại biểu đề nghị cần hoàn thiện pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, quản lý giao dịch số, siết chặt xác thực tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Cùng với đó cần đầu tư nguồn lực, trang thiết bị, nhân sự chuyên trách xử lý tội phạm công nghệ cao.

Đại biểu cũng đề nghị Việt Nam cần tăng hợp tác quốc tế để truy tìm dòng tiền, thu hồi tài sản cho nạn nhân. Đồng thời cũng cần phải đẩy mạnh truyền thông, đào tạo kỹ năng nhận diện rủi ro trên mạng cho người dân.