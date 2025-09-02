Đắk Lắk: 3 người mất tích ở hồ Cá Sấu khi đi chơi lễ 2-9 02/09/2025 18:36

(PLO)- Ba thanh niên ở Đắk Lắk đã mất tích khi đến hồ Cá Sấu chơi dịp nghỉ lễ 2-9.

Chiều 2-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ba thanh niên đuối nước, mất tích tại hồ Cá Sấu, thuộc địa bàn thôn 9 của xã.

Theo lãnh đạo này, hiện lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể một nạn nhân và đang tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm hai người mất tích còn lại tại hồ Cá Sấu. Ảnh: N.D

“Các lực lượng vừa vớt được thi thể anh NTA ngụ ở phường Buôn Ma Thuột và đang tìm kiếm hai người còn lại. Khi có đầy đủ thông tin tôi sẽ cung cấp sau”, lãnh đạo UBND xã Ea Wer nói.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một nhóm thanh thiếu niên ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau tới khu vực hồ Cá Sấu (thuộc thôn 9, xã Ea Wer) để chơi nhân dịp nghỉ lễ 2-9.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, có người trong nhóm rơi xuống hồ Cá Sấu. Ngay sau đó, hai người đi cùng đã nhảy xuống để cứu nhưng do mực nước sâu, cả ba người cùng mất tích.