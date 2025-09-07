Đắk Lắk: Xử lý 3 cơ sở kinh doanh giống cây trồng không có nguồn gốc 07/09/2025 08:57

(PLO)- Ba cơ sở kinh doanh giống cây trồng tại Đắk Lắk được xác định là vi phạm vì bán sản phẩm không có nhãn hàng hóa, không có nguồn gốc.

Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý vi phạm đối với ba cơ sở kinh doanh giống cây trồng theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra một cơ sở kinh doanh giống cây trồng ở xã Cuôr Đăng. Ảnh: CACC

Trên cơ sở đó, Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định xử phạt 2 cơ sở kinh doanh với tổng số tiền 66 triệu đồng về các hành vi: kinh doanh hàng hóa theo quy định phải có nhãn hàng hóa mà không có nhãn hàng hóa; buôn bán giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm không có hồ sơ bảo đảm truy xuất nguồn gốc lô giống cây trồng, hồ sơ chất lượng lô giống cây trồng.

Các cơ sở, doanh nghiệp bị xử phạt, gồm: Công ty TNHH Q.V (địa chỉ ở Km 15, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk); Hộ kinh doanh giống cây trồng H.T (địa chỉ ở thôn 10, Phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thủ tục để xử phạt Công ty TNHH S.K.M (địa chỉ ở 53A đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trên.