Đang chở 18.000 viên ma túy thì bị bắt giữ 20/10/2025 15:24

(PLO)- Khi đang vận chuyển 18.000 viên ma túy cất giấu trong bao tải, Lân đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 20-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết vừa chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một người có hành vi vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy trên địa bàn biên giới.

Người bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Lân (53 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị).

Nguyễn Ngọc Lân cùng tang vật. Ảnh: BP

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 20, ngày 16-10, tại xã Lìa, tỉnh Quảng Trị, Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh BĐBP, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt giữ Nguyễn Ngọc Lân có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.

Tang vật thu giữ gồm một bao tải chứa 18.000 viên ma túy tổng hợp, một điện thoại di động, một xe mô tô.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Thuận tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ pháp lý, xử lý theo quy định của pháp luật.