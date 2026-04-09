Đang trốn truy nã vẫn gây ra hai vụ cướp điện thoại của trẻ em 09/04/2026 09:02

(PLO)- Trong quá trình trốn truy nã, bị can đã thực hiện hai vụ cướp điện thoại táo tợn của các em nhỏ.

Ngày 8-4, Công an xã Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã bao vây, bắt giữ bị can Nguyễn Minh Thịnh (30 tuổi, ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) khi đang lẩn trốn trên địa bàn. Thịnh là đối tượng đang bị truy nã nguy hiểm về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, Thịnh khai nhận trong quá trình trốn truy nã đã thực hiện hai vụ cướp tài sản vào đầu tháng 4-2026 trên địa bàn xã Trảng Bom, chiếm đoạt ba chiếc điện thoại di động.

Bị can Nguyễn Minh Thịnh. Ảnh: CAĐN

Thủ đoạn của Thịnh là di chuyển vào các cung đường vắng, tiếp cận các cháu thiếu niên để giả vờ hỏi đường hoặc nhờ vả. Sau đó, đối tượng đe dọa dùng vũ lực để cướp điện thoại của các nạn nhân.

Công an xã Trảng Bom đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo quy định.