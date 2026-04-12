Đánh bạc qua mạng, người đàn ông bị bắt giam 12/04/2026 17:50

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Đồng về hành vi đánh bạc trên không gian mạng thông qua hình thức chơi game đổi tiền thật.

Ngày 12-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đồng (30 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra làm rõ hành vi đánh bạc.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ công tác 363 Công an TP.HCM phát hiện Đồng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao cho cơ quan chức năng để xác minh, điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Đồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Đồng khai nhận đã dùng điện thoại truy cập mạng Internet để đánh bạc. Cụ thể, Đồng tham gia trò chơi trực tuyến theo hình thức nạp tiền thật để quy đổi thành điểm tiền ảo trong game. Sau khi kết thúc ván chơi, số điểm ảo này tiếp tục được quy đổi ngược lại thành tiền thật và rút về tài khoản ngân hàng cá nhân của Đồng.

Liên quan đến vụ việc này, Công an TP.HCM khuyến nghị người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc trên không gian mạng dưới mọi hình thức.

Việc tham gia các trò chơi đổi thưởng, cá độ trực tuyến không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh tài chính cá nhân.

Công an đã khởi tố, bắt giam Đồng để điều tra về hành vi đánh bạc. Ảnh: CA

Cơ quan công an đề nghị người dân cần quan tâm, quản lý chặt chẽ người thân, đặc biệt là thanh thiếu niên trong việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội.

Người dân cần tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.