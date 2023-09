Danh tính một số người trong vụ án ở Chi cục Thú y vùng VI bị khởi tố

(PLO)- Công an TP.HCM khởi tố nhiều người là lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ngày 8-9, một nguồn tin xác nhận, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can với Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI), Lý Hoài Vũ (Chi cục phó Chi cục Thú y vùng VI), Nguyễn Minh Thành (nhân viên thuộc Chi cục Thú y vùng VI), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) về tội nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, Công an TP.HCM cũng khởi tố hai bị can Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung về tội đưa hối lộ, buôn lậu; khởi tố bị can Đặng Minh Đức, Huỳnh Văn Thịnh, Nguyễn Thị Kiều Thi, Trần Thị Thanh Luyến, Nguyễn Thị Hiền cùng về tội buôn lậu.

Theo điều tra, vợ chồng ông Bình, Nhung thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa và thuê Trần Thị Thanh Luyến làm giám đốc.

Hai vợ chồng này còn thành lập thêm năm công ty khác gồm: Công ty TNHH phát triển xuất nhập khẩu Hồng Hà, Công ty TNHH nông nghiệp Phù Sa, Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Phù Sa, Công ty TNHH thương mại Quốc tế LTC, Công ty TNHH đại lý giao nhận Domino để nhập khẩu trái phép các sản phẩm bột hồng cầu, bột xương bò, cừu… ở Châu Âu.

Các sản phẩm nhập về được bán lại cho các xưởng, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam để thu lời bất chính.

Thực tế các sản phẩm này đều không được phép nhập khẩu vì xuất xứ từ các quốc gia từng có bệnh bò điên, có nguy cơ gây dịch bệnh.

Để tránh bị phát hiện, vợ chồng ông Bình, bà Nhung đã chỉ đạo cấp dưới sửa nội dung khai báo hải quan với nội dung sản phẩm nhập khẩu là bột hồng cầu heo, sửa thông tin nguồn gốc xuất xứ.

Những người liên quan còn làm giả giấy chứng nhận y tế của nước xuất khẩu; chuẩn bị sẵn mẫu đạt chuẩn để móc nối, giao cho kiểm dịch viên kiểm dịch, trong khi đúng quy trình lấy mẫu là kiểm dịch viên phải trực tiếp đi xuống cảng cắt seal để lấy mẫu xét nghiệm kiểm dịch nhằm cho ra kết quả kiểm dịch đủ điều kiện (không có ADN bò) để thông quan.

Để trót lọt, vợ chồng ông Bình đã đưa hối lộ cho Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện để làm thủ tục thông quan.

Công an xác định, ông Nhân còn nhận tiền của một số công ty khác tại nhiều tỉnh, thành.

Sau khi nhận hối lộ, Nhân chia cho Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI Bạch Đức Lữu 4,6 tỉ đồng; Lý Hoài Vũ 3,2 tỉ đồng; chia cho các kiểm dịch viên 3,3 tỉ đồng; Nhân hưởng 1,9 tỉ đồng.

Công an TP.HCM đã thực hiện khám xét nhiều địa điểm tại các tỉnh thành để phục vụ mở rộng điều tra.

