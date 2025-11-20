Đâu là những mẫu xe 'làm mưa làm gió' thị trường Việt sau 10 tháng? 20/11/2025 13:48

(PLO)- Sau 10 tháng nỗ lực tìm kiếm vị trí của mình, đâu là những mẫu ô tô bán chạy nhất từng phân khúc trong năm 2025.

Top ô tô bán chạy nhất các phân khúc của 10 tháng năm 2025 bao gồm loạt xe điện chủ lực của VinFast, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander, Ford Ranger hay Toyota Vios.

Những mẫu xe bán chạy nhất trong 10 tháng qua của từng phân khúc.

Ở phân khúc Mini, VinFast VF 3 lập tức trở lại vị trí số 1 trong cuộc đua doanh số với doanh số cộng dồn đạt 36.005 xe từ đầu năm đến nay. Kiểu dáng phá cách, dễ cá nhân hóa theo sở thích, giá bán hấp dẫn cùng cái danh ô tô Việt giúp VinFast VF 3 được nhiều người tiêu dùng ô tô Việt Nam lựa chọn để khám phá, trải nghiệm xe điện. Mẫu ô tô điện này hiện đang được phân phối với giá 299 triệu đồng (đã bao gồm pin).

VinFast VF 3 lập tức trở lại vị trí số 1 trong cuộc đua doanh số.

Phân khúc A gầm cao, VinFast VF 5 tổng doanh số mẫu xe này đạt 35.406 xe và hiển nhiên xếp ở vị trí cao nhất của phân khúc. VinFast VF 5 là phân khúc A gầm cao, phù hợp với cả nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ. Mẫu ô tô điện này hiện đang được phân phối với giá 529 triệu đồng (đã bao gồm pin).

Phân khúc A gầm thấp là Hyundai Grand i10 với doanh số đạt tổng là 2.617 xe.

Ở phân khúc B gầm cao, VinFast VF 6 được bàn giao tổng lượng xe từ đầu năm đến nay là 16.949 xe. Mẫu xe hạng B này được đánh giá cao về thiết kế, trang bị cũng như khả năng vận hành phù hợp với nhóm khách hàng mua xe phục vụ cá nhân hay gia đình. Hiện tại, VinFast VF 6 đang được phân phối tại Việt Nam 2 phiên bản, giá bán từ 694 - 759 triệu đồng.

Phân khúc B gầm thấp là Toyota Vios với tổng doanh số từ đầu năm đến hết tháng 10 là 9.898 xe.

Phân khúc C gầm cao là Mazda CX-5 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với tổng lượng xe bán ra là 12.900 xe trong 10 tháng đầu năm 2025. Thiết kế thời trang, hiện đại, màu sắc bắt mắt cùng mức giá cạnh tranh bậc nhất phân khúc giúp Mazda CX-5 trở thành mẫu Crossover 5 chỗ máy xăng hút khách nhất thị trường. Tất cả các phiên bản Mazda CX-5 hiện đang được THACO AUTO lắp ráp, phân phối với giá 749 - 979 triệu đồng.

Hyundai SantaFe là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc hạng D gầm cao.

Phân khúc C gầm cao gọi tên Mazda 3 với doanh số là 2.221 xe.

Phân khúc D gầm cao là Hyundai SantaFe với doanh số là 2.197 xe.

Phân khúc D gầm thấp là Toyota Camry với doanh số là 1.838 xe.

Tiếp đến là phân khúc SUV gọi tên Ford Everest với doanh số là 9.760 xe.

Phân khúc bán tải là vị trí của Ford Ranger là 14.453 xe trong 10 tháng đầu năm 2025. Ford Ranger tại Việt Nam hiện có 2 biến thể, tương đương 10 phiên bản khác nhau. Trong đó, các phiên bản Ranger có giá từ 669 triệu đến 1,039 tỉ đồng. Biến thể Ranger Raptor có giá từ 1,299 tỉ đồng.

Sự xuất hiện của bản nâng cấp với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ trong khi giá bán không chênh lệch quá lớn lại còn được áp dụng ưu đãi giảm giá hàng chục triệu đồng giúp Mitsubishi Xpander hút khách. Hãng xe Nhật Bản đã bán được 15.082 xe Xpander trong 10 tháng của năm 2025. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross) vừa được nâng cấp, cải tiến; giá bán từ 560 - 703 triệu đồng.