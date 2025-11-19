Đề nghị trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu chỉ phải nộp 30% tiền chênh lệch giá đất 19/11/2025 12:13

(PLO)- Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường đề nghị trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chỉ phải nộp 30% tiền chênh lệch giá đất…

Sáng 19-11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) nêu vấn đề đang được người dân rất quan tâm hiện nay liên quan đến cách xác định tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất và khi cấp giấy chứng nhận lần đầu cho người dân.

Theo ông, đây là nội dung đang gây nhiều bức xúc vì mức thu hiện chưa hợp lý giữa các nhóm đối tượng, dẫn đến tình trạng người dân dù sử dụng đất ổn định từ lâu nhưng lại phải chịu nghĩa vụ tài chính cao hơn cả những người mới chuyển mục đích sử dụng đất.

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho biết thời gian qua, nhiều phản ánh từ người dân cho thấy khi xin chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là từ đất nông nghiệp, đất thổ cư liền kề sang đất ở, mức thu tiền sử dụng đất quá lớn, có khi lên đến hàng tỉ đồng, vượt quá khả năng của nhiều hộ gia đình.

Nghị quyết được trình lần này đã đưa ra quy định mới mà ông đánh giá là “khá phù hợp và hợp lý hơn”. Theo đó, nghĩa vụ tài chính được phân theo ba ngưỡng.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đối với diện tích trong hạn mức đất ở, người dân chỉ phải nộp 30% tiền chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với phần vượt hạn mức (đến quá một lần hạn mức): Nghĩa vụ tài chính tăng lên 50% cho phần diện tích vượt hạn mức lần đầu. Ví dụ, nếu hạn mức là 200 m² thì từ 201 m² trở đi sẽ áp dụng mức 50% tiền chênh lệch.

Đối với phần diện tích vượt quá hai lần hạn mức: Từ mốc 400 m² trở lên, mức thu sẽ là 100% tiền chênh lệch.

Theo đại biểu, chính sách phân tầng này là phù hợp vì bảo đảm công bằng giữa các đối tượng, đồng thời giảm áp lực tài chính cho người dân có nhu cầu chính đáng mở rộng đất ở trong hạn mức cho phép.

Tuy nhiên, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng vẫn còn tồn tại một bất cập lớn liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Ông chỉ ra thực trạng nhiều hộ gia đình đang sử dụng đất ở ổn định từ nhiều năm, sử dụng đúng mục đích, phù hợp quy hoạch… nhưng vì nhiều lý do lịch sử nên chưa được cấp giấy chứng nhận.

Một ví dụ phổ biến là đất do cơ quan, trường học trước đây phân cho cán bộ, nhân viên để làm nhà, thuộc trường hợp “trái thẩm quyền nhưng phù hợp quy hoạch. Theo quy định hiện hành, khi cấp giấy chứng nhận lần đầu cho nhóm đối tượng này, người dân phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo bảng giá đất.

“Điều này thực sự bất hợp lý” - ông Cường nói và chỉ rõ trong khi người xin chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, chỉ nộp 30% tiền chênh lệch thì những người đã sinh sống ổn định lại chịu mức nghĩa vụ tài chính cao hơn rất nhiều.

Để bảo đảm công bằng và thống nhất chính sách, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị bổ sung quy định: Các trường hợp cấp giấy chứng nhận lần đầu cũng cần được áp dụng cùng cơ chế thu tiền sử dụng đất như khi chuyển mục đích.

Cụ thể, trong hạn mức đất ở chỉ phải nộp 30% tiền chênh lệch; phần vượt hạn mức đến một lần thì nộp 50%; phần vượt quá hai lần hạn mức thì nộp 100%.