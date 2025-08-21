Đêm nay, hồ Sông Lũy tăng lượng xả lũ, cảnh báo khẩn vùng hạ du 21/08/2025 16:59

(PLO)- Thời gian chuẩn bị không nhiều, chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du cần có phương án an toàn trước khi hồ sông Lũy tăng lượng xả lũ.

Ngày 21-8, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận có thông báo tăng lưu lượng qua tràn xả lũ hồ sông Lũy gửi UBND các xã Phan Sơn, Sông Lũy, Lương Sơn, Hồng Thái, Bắc Bình và Phan Rí Cửa.

Đêm nay hồ sông Lũy sẽ tăng lưu lượng xả lũ.

Theo đó, từ đầu mùa mưa đến nay, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận đã triển khai thực hiện vận hành tiêu nước đệm qua tràn xả lũ hồ Sông Lũy nhằm tăng dung tích phòng lũ cho hồ chứa nước và đã có thông báo đến địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Cụ thể, với lưu lượng điều tiết dao động 20-40 m³/s, tối đa không quá 150 m³/s tùy thuộc vào lượng nước đến hồ.

Tính đến 9 giờ ngày 21-8, mực nước hồ sông Lũy ở cao trình +128,10 m và còn đang tiếp tục tăng nhanh với lưu lượng về hồ đạt 77 m³/s. Nguyên nhân là do khu vực thượng nguồn hồ sông Lũy có mưa từ đêm hôm qua đến sáng nay, cộng với lượng nước chạy máy của Thủy điện Đại Ninh (dự kiến chạy máy vào lúc 10 giờ 30 phút hoặc 13 giờ, chạy với lưu lượng tối đa 54 m³/s).

Để tiếp tục duy trì dung tích phòng lũ cho hồ chứa, bảo đảm an toàn cho công trình, đồng thời giảm ngập cho vùng hạ du khi có mưa lớn xảy ra, Công ty sẽ vận hành tăng lưu lượng qua tràn xã lũ hồ sông Lũy lên 40-80 m³/s vào lúc 20 giờ ngày 21-8.

Sau đó tùy thuộc vào lượng nước đến hồ, Công ty sẽ tăng lưu lượng điều tiết lên không quá 200 m³/s. Khi điều chỉnh tăng lưu lượng, Công ty sẽ điện thoại thông báo cho địa phương biết trước ít nhất 2 giờ.

“Để tránh thiệt hại cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng, đề nghị UBND các xã có liên quan thông báo cho nhân dân dọc tuyến sông Lũy và khu vực cửa sông biết, chủ động có phương án phòng tránh an toàn” - thông báo kết luận.