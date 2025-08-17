Giải cứu 4 nữ sinh bị nước lũ cuốn khi đi chơi suối Mơ, Lâm Đồng 17/08/2025 20:32

(PLO)- 4 nữ sinh mắc kẹt giữa dòng lũ ở suối Mơ đã được lực lượng cứu hộ kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Chiều 17-8, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời giải cứu 4 nữ sinh bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại khu vực suối Mơ (Tổ dân phố 3, Đại Lào, Phường 3, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng)

Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu kịp thời 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ. Ảnh: VÕ TÙNG

Trước đó, nhóm 4 nữ sinh 16 tuổi, cùng ngụ tại huyện Di Linh cũ, đến thác suối Mơ vui chơi. Trong lúc các em đang ở bên kia suối, mưa lớn trên đèo Bảo Lộc khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, dâng cao và chảy xiết, chặn đường qua suối.

4 nữ sinh được cảnh sát đưa qua suối an toàn. Ảnh: PHƯƠNG NAM



Người dân phát hiện sự việc đã trình báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 3 (Công an tỉnh Lâm Đồng) điều động hơn 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai cứu hộ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi nước bắt đầu rút, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận vị trí các nữ sinh bị mắc kẹt, trấn an và đưa cả nhóm qua suối an toàn.