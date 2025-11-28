Di dời 40 ngôi mộ trong đêm vì đồi xuất hiện nứt lún 28/11/2025 13:33

(PLO)- Chính quyền xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng) di dời 40 ngôi mộ tại thôn Đưng K'Nớ 1 sau khi khu vực đồi xuất hiện nứt lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Sáng 28-11, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trong đêm 27-11, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển toàn bộ 40 ngôi mộ do đồi xuất hiện nứt lún, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tối cùng ngày.

Chính quyền địa phương phối hợp với người dân cất bốc và di dời 40 ngôi mộ khỏi khu vực đồi có nguy cơ sạt lở. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo lãnh đạo xã, số mộ này được người dân chôn cất tự phát trước đây do khu vực xã Đưng K'Nớ (huyện Lạc Dương cũ) chưa có quy hoạch nghĩa trang.

Các ngôi mộ đều nằm trên một quả đồi có địa hình dốc, dễ bị tác động khi thời tiết cực đoan.

Ngay khi ghi nhận dấu hiệu nứt lún và nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng cùng người dân đã khẩn cấp bốc dỡ, di chuyển toàn bộ số mộ về khu quy hoạch nghĩa trang của thôn.

Các ngôi mộ được cất bốc và di chuyển về khu nghĩa trang đã được quy hoạch. Ảnh: VÕ TÙNG

Thời gian gần đây, khu vực Đưng K'Nớ liên tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài, trong đó nghiêm trọng nhất là tại khu tái định cư Đưng K'Nớ 5. Chính quyền xã đã phải di dời khẩn cấp hơn 10 hộ dân để tránh rủi ro đe dọa tính mạng và tài sản.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân sinh sống tại các khu vực đồi dốc, ven suối tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường để kịp thời ứng phó.