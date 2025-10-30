Điện Kremlin lên tiếng việc ông Trump lệnh Lầu Năm Góc thử nghiệm hạt nhân 30/10/2025 18:28

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga sẽ có phản ứng “tương ứng” nếu Mỹ vi phạm lệnh hoãn thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Ngày 30-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga sẽ có phản ứng “tương ứng” nếu Mỹ vi phạm lệnh tạm hoãn thử nghiệm vũ khí hạt nhân, theo đài RT.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Ông Trump nói rằng do “các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác”, Mỹ sẽ bắt đầu thử nghiệm “trên cơ sở bình đẳng”.

“Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức để đáp lại các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác” - Tổng thống Trump nói chỉ vài phút trước khi bắt đầu cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Bình luận về phát ngôn của Tổng thống Trump, ông Peskov nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng “nếu ai đó từ bỏ lệnh tạm hoãn [thử nghiệm hạt nhân], thì Nga sẽ hành động tương ứng”.

“Mỹ là một quốc gia có chủ quyền và hoàn toàn có quyền đưa ra các quyết định mang tính chủ quyền” - người phát ngôn nói thêm.

Liên quan việc ông Trump cho rằng các quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm hạt nhân, ông Peskov nói “cho đến nay chúng tôi chưa hề nhận được thông tin nào về việc đó”.

“Nếu ông ấy nói đến tên lửa hành trình Burevestnik, thì đó không phải là thử nghiệm hạt nhân. Tất cả các quốc gia đều đang phát triển hệ thống phòng thủ của riêng mình, nhưng điều đó không có nghĩa là thử nghiệm hạt nhân” - theo người phát ngôn Điện Kremlin.

Burevestnik là tên lửa hành trình tối tân của Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được vận hành bằng lò phản ứng hạt nhân mini, với tầm bay gần như không giới hạn. Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công loại tên lửa này vào tuần trước.

Nhà Trắng chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Theo RT, Nga lần cuối thử nghiệm vũ khí hạt nhân vào năm 1990, dưới thời Liên Xô. Mỹ ngừng thử nghiệm vào năm 1992 theo lệnh tạm hoãn được quốc hội Mỹ thông qua.

Theo ước tính gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ hiện có 5.177 đầu đạn hạt nhân, Nga có 5.459, và Trung Quốc dự kiến đạt 1.500 đầu đạn vào năm 2035.