Điều tra vụ người đàn ông tưới xăng tự thiêu tại xã An Nhơn Tây, TP.HCM 29/09/2025 14:11

(PLO)- Một người đàn ông 39 tuổi, quê Vĩnh Long đã đổ xăng lên người rồi châm lửa tự thiêu ở căn nhà trên địa bàn xã An Nhơn Tây, TP.HCM.

Ngày 29-9, UBND xã An Nhơn Tây cho biết Công an xã đang lập hồ sơ, điều tra vụ việc người đàn ông tự thiêu tại căn nhà trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm can xăng đứng trước căn nhà rồi nói: “rồi, muốn chết phải không”. Lúc này, một người đàn ông khác bước tới, nói: “mày ra khỏi nhà tao” và lao vào như muốn kéo nạn nhân lại. Cùng lúc đó, một phụ nữ hô hoán:“ba, hộp quẹt kìa ba”, thì người đàn ông trả lời: “hộp quẹt có gas đâu”.

Người đàn ông tưới xăng lên người rồi châm lửa. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, người này vừa đổ xăng lên người vừa bật hộp quẹt, ngọn lửa bùng lên bao trùm cơ thể. Một số người xung quanh hô hoán rồi tìm cách dập lửa, đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lửa sau đó bùng lên dữ dội bao trùm nạn nhân. Ảnh cắt từ clip

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân là ông TTT (39 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú ấp Chợ Cũ, xã An Nhơn Tây). Vụ việc xảy ra vào chiều 28-9.

Người đàn ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: HT

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an xã An Nhơn Tây phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.