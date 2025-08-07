DJ Snake, J Balvin, DPR Ian… mang hit nào tới sân khấu 8Wonder 2025? 07/08/2025 19:23

(PLO)- Từ những “cơn sốt” TikTok đến các playlist quốc dân, nhiều bản hit quốc tế làm mưa làm gió tại Việt Nam của DJ Snake, J Baviln, DPR Ian hay Kid Laroi đang được cộng đồng fan đồn đoán sẽ vang lên trực tiếp trên sân khấu 8Wonder 2025 – Moments of Wonder tối 23-8 tới đây.

DJ Snake – cái tên quá đỗi quen thuộc với cộng đồng yêu EDM tại Việt Nam được fan hóng từng ngày sẽ mang đến loạt “bản thánh ca tiệc tùng” như “Turn Down for What”, “Lean On”, hay “Taki Taki”. Những giai điệu đã trở thành nhạc nền quen thuộc cho hàng nghìn clip viral trên TikTok, YouTube, từ phòng tập gym, các buổi tụ tập đến những chuyến roadtrip xuyên Việt, nay sẽ được tái hiện trên sân khấu âm thanh - ánh sáng đẳng cấp quốc tế, hứa hẹn khiến khán giả “cháy” hết mình.

Còn J Balvin – ông hoàng Latin với chất nhạc cuồng nhiệt và màu sắc văn hóa bùng nổ đang được đồn đoán sẽ trình diễn “Mi Gente” và cả “Safari”, bản nhạc từng “gây nghiện” với đoạn hook huyền thoại trên YouTube Việt Nam. Và nếu “LA CANCIÓN” bất ngờ cất lên giữa ánh đèn sân khấu và những bàn tay giơ cao, đó chắc chắn sẽ là khoảnh khắc khó quên với cộng đồng fan Latin mùa hè này.

Với The Kid LAROI, “Stay” bản hit từng đứng Top 1 Spotify Việt trong nhiều tuần, xuất hiện dày đặc trong các bản cover, reaction và clip ngắn trên khắp mọi nền tảng đang được “gợi ý” liên tục trên mạng xã hội. Nhưng với nhiều fan cứng của “cậu bé nước Úc” thì rất có thể anh sẽ khiến khán giả Việt bất ngờ với “Without You” hay loạt track mới chưa từng diễn live tại châu Á.

Trong số các nghệ sĩ quốc tế góp mặt tại 8Wonder 2025, DPR IAN là cái tên gây xôn xao cộng đồng mạng nhiều nhất suốt thời gian qua. Với màu sắc âm nhạc độc đáo – hòa quyện giữa alternative, R&B, rock và điện tử – cùng phong cách biểu diễn mang tính thị giác cao, anh không chỉ sở hữu chất riêng khó trộn lẫn, mà còn tạo nên một “vũ trụ nghệ thuật” khiến người nghe đắm chìm.

Trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, TikTok và X (Twitter), cộng đồng fan của DPR IAN tại Việt Nam đã sôi sục ngay từ khi thông tin anh tham dự 8Wonder được công bố. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc biểu diễn trong tour thế giới, những video reaction, fancam và lời bài hát được chia sẻ rầm rộ.

Nhiều người dự đoán setlist sẽ không thể thiếu các bản hit đình đám như "So Beautiful", "Ballroom Extravaganza" hay "Scaredy Cat". Đây đều là những ca khúc từng “khuynh đảo” các nền tảng âm nhạc và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội tại Việt Nam. Một số fan “cứng” thậm chí còn hy vọng sẽ được nghe anh thể hiện "Mood", "Calico" hay thậm chí là một bản chưa từng công bố – như một món quà dành riêng cho khán giả Việt trong đêm diễn đặc biệt này.

Không thể thiếu trong hành trình âm nhạc này là hai đại diện Việt Nam: SOOBIN và Hòa Minzy. Một người mang đến chất R&B hiện đại và phong cách trình diễn đậm dấu ấn cá nhân qua các bản hit như “Phía sau một cô gái”, “Tháng năm”, “BlackJack”... Người còn lại khiến trái tim hàng triệu khán giả thổn thức với giọng hát giàu cảm xúc trong “Không thể cùng nhau suốt kiếp”, “Thị Mầu”... Ở họ là hai sắc màu đối lập nhưng hài hòa – đại diện cho V-pop đang chuyển mình mạnh mẽ, dám đổi mới nhưng vẫn giữ nguyên vẹn cốt lõi văn hóa Việt.

Một trong những điểm khiến 8Wonder 2025 được cộng đồng fan đón nhận nhiệt tình là chính sách giá vé dễ tiếp cận. Với mức khởi điểm từ 600.000 đồng, khán giả đã có thể hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao cùng loạt nghệ sĩ hàng đầu thế giới – con số khó tưởng tượng nếu so với giá vé của các lễ hội âm nhạc quốc tế vốn thường dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Nhóm vé GA trải dài từ chính diện đến hai bên sân khấu, mang tên gọi ý nghĩa như Độc Lập, Tự Do, Tự Hào, Khát Vọng… mang đến cho khán giả nhiều phương án lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Tất cả vé GA đều đi kèm lightstick, tạo nên hiệu ứng ánh sáng đồng bộ rực rỡ khi hàng chục nghìn cánh tay cùng vẫy theo từng nhịp nhạc.

Bên cạnh đó, hạng vé VIP có mức giá dao động từ 2,5 - 10 triệu đồng mang đến trải nghiệm độc quyền tuỳ từng hạng: ghế sofa đối diện sân khấu, gói merchandise 8Wonder, lightstick phát tại quầy check-in, ẩm thực cao cấp cùng đồ uống không giới hạn.

Sân khấu Moments of Wonder được đầu tư hoành tráng với hệ thống ánh sáng, âm thanh hiện đại, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mãn nhãn không thua kém các lễ hội quốc tế.

Theo đơn vị tổ chức, 8Wonder 2025 không chỉ mang đến lễ hội âm nhạc đỉnh cao, còn là dịp để mỗi khán giả trở thành một phần trong chuỗi sự kiện ý nghĩa chào mừng 80 năm Quốc khánh. Giữa không gian di sản, nơi lưu giữ những dấu ấn hào hùng của dân tộc, âm nhạc sẽ kết nối quá khứ và hiện tại, đưa tinh thần Việt Nam hòa cùng nhịp điệu thế giới.