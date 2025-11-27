Doanh nghiệp đóng Quỹ Phòng, chống thiên tai như thế nào? 27/11/2025 15:55

Theo Luật Phòng, chống thiên tai 2013 (sửa đổi 2020), Quỹ Phòng, chống thiên tai là quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do UBND cấp tỉnh quản lý. Quỹ Phòng, chống thiên tai không bao gồm ngân sách nhà nước và không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh là nguồn tài chính quan trọng để hỗ trợ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Theo điểm b khoản 2 Điều 10 Luật Phòng, chống thiên tai 2013, sửa đổi bổ sung năm 2020, Quỹ được hình thành từ nhiều nguồn, trong đó có đóng góp bắt buộc của tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ Phòng, chống thiên tai được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 78/2021 (sửa đổi bởi Nghị định 63/2025). Theo đó, mỗi năm doanh nghiệp phải đóng 0,02% tổng giá trị tài sản hiện có căn cứ theo báo cáo tài chính lập ngày 31-12 gửi cơ quan thuế.

Mức đóng này được khống chế tối thiểu 500.000 đồng và tối đa 100 triệu đồng, đồng thời được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. Ngoài khoản đóng bắt buộc, khoản 2 Điều 12 Nghị định 78/2021 (sửa đổi bởi Nghị định 63/2025) cũng cho phép doanh nghiệp đóng góp tự nguyện vào Quỹ và khoản này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về thời hạn nộp, khoản 5 Điều 15 Nghị định 78/2021 (sửa đổi bởi Nghị định 63/2025) quy định doanh nghiệp phải nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 31-7, phần còn lại nộp trước ngày 30-11 hằng năm. Trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh kéo dài, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thể xem xét điều chỉnh thời hạn nộp hoặc miễn, giảm phù hợp.

Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh là nguồn tài chính quan trọng để hỗ trợ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh minh họa: LÊ KIẾN

Trường hợp được miễn, giảm, tạm hoãn

Cơ chế miễn, giảm, tạm hoãn cho doanh nghiệp được quy định chi tiết tại Điều 13 Nghị định 78/2021 (sửa đổi Nghị định 63/2025)

Điểm k khoản 1 Điều 13 nêu rõ doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai làm hư hỏng tài sản, nhà xưởng, thiết bị với giá trị sửa chữa lớn hơn 0,02% tổng giá trị tài sản, hoặc phải ngừng sản xuất từ 5 ngày liên tục trở lên và có xác nhận của UBND cấp huyện, sẽ được miễn đóng góp.

Doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cũng thuộc diện miễn.

Trong khi đó, khoản 2 Điều 13 quy định trường hợp doanh nghiệp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì sẽ được xem xét giảm hoặc tạm hoãn đóng góp quỹ với mức giảm tương ứng mức giảm thuế do cơ quan thuế công bố.

Thẩm quyền xét miễn, giảm và tạm hoãn được phân cấp giữa UBND cấp xã, huyện và tỉnh.

Khoản 1 Điều 14 Nghị định 78/2021 (sửa đổi Nghị định 63/2025) quy định giao UBND cấp huyện tổng hợp đối tượng thuộc điểm i, k khoản 1 và khoản 2 Điều 13 để trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định. Thời gian tạm hoãn có thể kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm.

Đồng thời, khoản 3 Điều 14 yêu cầu việc xét miễn, giảm, tạm hoãn được thực hiện mỗi năm một lần tại thời điểm giao chỉ tiêu thu quỹ; nếu doanh nghiệp đã nộp mà sau đó được miễn hoặc giảm thì số tiền này sẽ được trừ vào năm sau.

Từ các quy định trên có thể thấy nghĩa vụ đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai được quy định đầy đủ, rõ ràng và minh bạch. Cơ chế thu, nộp được xác lập chặt chẽ, trong khi các quy định về miễn, giảm, tạm hoãn được thiết kế nhằm bảo đảm tính nhân văn, phù hợp với thực tiễn và khả năng của doanh nghiệp, người dân.

Việc tuân thủ đúng mức đóng, thời hạn và thủ tục miễn giảm không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc chung tay giảm thiểu rủi ro, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần xây dựng cơ chế phòng chống thiên tai chủ động và bền vững.