Khi nào phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai? 23/11/2025 07:54

(PLO)- Tình huống khẩn cấp về thiên tai là các tình huống thiên tai đã hoặc đang xảy ra, đe dọa trực tiếp tính mạng, sức khỏe, nhà ở của nhiều người dân và các công trình quan trọng...

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã có các quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại nhiều xã, phường.

Trước đó, UBND tỉnh tỉnh Đắk Lắk cũng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tương tự, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa (Km 226+600 - Km 226+800) và Quốc lộ 20 (Km 249+932 - Km 249+968). Những vị trí này bị trượt sạt nặng sau nhiều ngày mưa lớn liên tục từ tối 15 đến sáng 19-11, đe dọa trực tiếp an toàn giao thông và tính mạng người dân.

Từ những thông tin trên, nhiều bạn đọc thắc mắc: Tình huống khẩn cấp được ban hành khi nào?

UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên đèo Mimosa.

Luật sư Phùng Văn Hiệu, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết căn cứ Điều 12 Nghị định 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, thì:

Tình huống khẩn cấp về thiên tai là các tình huống thiên tai đã hoặc đang xảy ra, đã gây ảnh hưởng hoặc có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, nhà ở của nhiều người dân và các công trình quan trọng… cần tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp để kịp thời ngăn chặn hậu quả và khắc phục nhanh hậu quả, được công bố bằng quyết định của người có thẩm quyền.

Quyết định công bố tình huống khẩn cấp bao gồm diễn biến và phạm vi ảnh hưởng của thiên tai hoặc sự cố, mức độ hư hỏng, thiệt hại hoặc nguy cơ thiệt hại; các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả; đồng thời phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thẩm quyền công bố tình huống khẩn cấp được trao cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh đối với thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh; Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng cơ quan ngang bộ đối với công trình, cơ sở hạ tầng thuộc phạm vi quản lý và Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp thiên tai nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng vượt khả năng ứng phó của địa phương, bộ, ngành.

Các biện pháp ứng phó khẩn cấp được triển khai bao gồm: huy động lực lượng, phương tiện và nguồn lực để cứu hộ cứu nạn; sơ tán và bố trí hậu cần cho người dân tại nơi sơ tán; tiếp nhận, cấp cứu, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; cung cấp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu; xử lý khẩn cấp sự cố công trình phòng chống thiên tai; các biện pháp khác cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại.

Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, các cơ quan có thẩm quyền phải báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai để Thủ tướng xem xét hỗ trợ.