Đôi nam, nữ trong vụ cướp giật tiệm vàng tại Hà Tĩnh bị bắt 01/05/2026 22:40

(PLO)- Đến khoảng 21 giờ 40 phút tối 1-5, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ được cả hai nghi can trong vụ cướp giật tiệm vàng tại Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Tối 1-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã bắt giữ được hai nghi can trong vụ cướp giật tiệm vàng tại Đức Thọ.

Video: Người phụ nữ cướp giật vàng bỏ chạy.

Được biết, sau khi xảy ra vụ cướp vàng táo tợn, công an đã bắt được người phụ nữ và thu giữ được tang vật. Còn người đàn ông đã bị bắt giữ lúc khoảng 21 giờ 40 phút đêm 1-5 tại khu vực Thạch Hà (Hà Tĩnh)- cách tiệm vàng hàng chục km.

Người phụ nữ đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau khi có hành vi gây án.

Như PLO đã đưa tin, đầu giờ chiều 1-5, một phụ nữ khoảng 35-40 tuổi, mặc áo phông màu vàng, quần màu xám, tóc màu vàng, đeo khẩu trang vào hỏi mua vàng 9999, loại 5 chỉ tại ở tiệm vàng Huế Thương (xã Đức Thọ, tỉnh Nghệ An). Người phụ nữ này đã cướp giật vàng trị giá hàng trăm triệu đồng bỏ chạy. Ngay lập tức chị PTH (38 tuổi) - nữ chủ tiệm vàng, lao qua bàn tủ kính và đuổi theo hô hoán “cướp, cướp…”.

Người đàn ông bỏ trốn hàng chục km và đã bị bắt. Ảnh: CA.

Nhưng một người đàn ông đi xe phân khối lớn chờ sẵn bên đường và đưa hung khí ra chống trả để chở người phụ nữ chạy trốn.

Được biết, trên đường chạy trốn, đôi này còn cướp xe máy của người dân mang BKS đăng ký ở Nghệ An. Công an một số địa phương tại Nghệ An và Hà Tĩnh thông báo truy tìm hai người liên quan vụ cướp giật tài sản nêu trên.

Qua điều tra nhanh, cơ quan Công an xác định hai đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng nói trên là là Trần Văn Dũng (SN 06/5/1987; quê quán tại xã Đức Long, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Mỹ Linh, SN 10/5/1980, trú tại xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ.

Tang vật gồm 2 nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng). Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang tiếp tục điều tra.