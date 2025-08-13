Đối thủ ở bán kết Đông Nam Á lo ngại chủ nhà Việt Nam 13/08/2025 12:09

(PLO)- Tại giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, đội tuyển nữ chủ nhà Việt Nam đã khép lại vòng bảng bằng chiến thắng quan trọng trước Thái Lan, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng A với thành tích toàn thắng.

Trận đấu giữa hai đối thủ lớn ở Đông Nam Á diễn ra căng thẳng ngay từ những phút đầu khi cả hai đội đều triển khai lối chơi tốc độ và pressing tầm cao. Thái Lan là đội tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên, nhưng cú dứt điểm lại không thắng được phản xạ xuất sắc của thủ môn phía đối diện. Chỉ ít phút sau, Bích Thùy suýt mở tỷ số cho đội nhà khi cú sút của cô đưa bóng dội xà ngang.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 36. Trong một pha lên bóng bên cánh phải, Huỳnh Như xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi tung đường tạt chuẩn xác để Thu Thảo băng vào dứt điểm một chạm tung lưới, mang về bàn thắng duy nhất của trận. Pha phối hợp này thể hiện rõ sự ăn ý giữa các trụ cột trên hàng công cũng như khả năng đọc tình huống của đội trưởng tuyển nữ Việt Nam.

Sau bàn mở tỷ số, chủ nhà Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, kiểm soát bóng chắc chắn để hạn chế sức ép từ Thái Lan. Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung đưa ra những điều chỉnh chiến thuật hợp lý. Ông kéo Huỳnh Như lùi sâu hơn để làm nhiệm vụ phát động, nhường vị trí cao nhất cho Bích Thùy, cầu thủ có tốc độ và sức mạnh nhằm khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Thái Lan.

Đội trưởng Huỳnh Như kiến tạo cho Thu Thảo ghi bàn duy nhất vào lưới Thái Lan đêm 12-8. Ảnh: CCT.

Hàng phòng ngự của Việt Nam chơi tập trung, bọc lót kín kẽ, gần như không cho đối thủ cơ hội tiếp cận khung thành. Sự chắc chắn này giúp chủ nhà Việt Nam bảo toàn tỷ số 1-0 cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả này giúp đội tuyển nữ Việt Nam giành trọn 9 điểm sau 3 lượt trận, ghi 14 bàn và không để lọt lưới bàn nào, một thống kê ấn tượng cho thấy sức mạnh toàn diện ở cả công lẫn thủ.

Các cô gái Việt Nam sẽ bước vào bán kết giải Đông Nam Á với uy lực đã thể hiện sau 3 trận toàn thắng khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải e dè. Đáng chú ý bảng B vẫn chưa ngã ngũ khi Myanmar, U-23 Úc và Philippines vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh hai vé chơi bán kết. Tuy nhiên, tin không vui của HLV Mai Đức Chung là tiền vệ trụ Dương Thị Vân gặp chấn thương dây chằng đầu gối và dự kiến phải nghỉ thi đấu 2–3 tuần. Ngoài ra, Thanh Nhã và Vạn Sự cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất.

Dù vậy, sự xuất hiện của Hải Linh ở vị trí thay thế đã mang lại sự yên tâm khi cô hoàn thành tốt nhiệm vụ ở tuyến giữa. Điều này cho thấy chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua hợp lý của ban huấn luyện. Sau trận, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu và khả năng thực hiện chiến thuật của các học trò. Ông nhấn mạnh rằng việc hoán đổi vị trí trên hàng công không chỉ tạo ra sự bất ngờ mà còn khai thác triệt để điểm yếu của hàng phòng ngự Thái Lan.

Khán giả cuồng nhiệt trên sân Lạch Tray. Ảnh: CCT.

Phía bên kia, HLV Futoshi Ikeda cũng thừa nhận đây là trận đấu khó khăn và ca ngợi sức mạnh của chủ nhà Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn được tái đấu ở chung kết, đặc biệt là trên sân Lạch Tray, nơi ông cho rằng không khí cuồng nhiệt từ khán giả là thử thách lớn cho bất kỳ đội bóng nào.

Với màn trình diễn ấn tượng này, tuyển nữ Việt Nam đang cho thấy mình là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Lợi thế tinh thần, sự gắn kết trong lối chơi, cùng khả năng ứng biến chiến thuật linh hoạt là vũ khí quan trọng khi bước vào vòng knock out. Người hâm mộ Việt Nam có quyền kỳ vọng đoàn quân áo đỏ sẽ tiếp tục giữ vững phong độ, tiến thẳng tới trận chung kết và một lần nữa nâng cao chiếc cúp danh giá của bóng đá nữ Đông Nam Á.