V-League 2025 - 2026 kỳ vọng những nét mới và những cái tên mới

Cuối cùng thì VFF và VPF vẫn sắp xếp được 14 CLB tham dự V-League dù cựu vô địch Quảng Nam giờ chót giải tán không tham dự. Cái tên xứng đáng được thay thế là Trường Tươi Đồng Nai (trước là Trường Tươi Bình Phước) được suất ưu tiên thay thế nhưng đã từ chối để ở lại đá hạng Nhất. Thay vào đó phương án tiếp theo được thực hiện đó là ưu tiên cho đội hạng Nhất PVF CAND và lãnh đạo CLB này đã chấp nhận giúp BTC giải quyết được bài toán đủ 14 CLB dự V-League.
VAR được phủ sóng toàn quốc
Việc V-League bóng lăn đủ 14 CLB giúp BTC giải được nhiều bài toán và tránh được con số 13 ảnh hưởng đến mỗi lượt trận sẽ có 1 CLB phải nghỉ thi đấu, ngoài ra cũng giải được bài toán tài trợ mà 14 đội tham dự sẽ “dễ ăn nói” hơn với nhà tài trợ nếu đá 13 đội.
14 CLB tham dự thi đấu vòng tròn 2 lượt bao gồm 26 vòng với tổng số 182 trận thi đấu trong thời gian 10 tháng (kết thúc ngày 18-6-2026), trong đó có 1 giai đoạn nghỉ kéo dài từ 1-2 tháng vào đầu năm 2026 tùy thành tích của U-23 Việt Nam ở vòng loại AFC U-23 Asian Cup.
Năm nay số suất xuống hạng trực tiếp là 2 đội mà không có nửa suất để đá play-off như trường hợp SHB Đà Nẵng mùa rồi. Tính cạnh tranh của V-League vì thế sẽ tăng cao với sự căng thẳng qua từng vòng đấu.
Do TX Nam Định và CA Hà Nội mùa này dự giải AFC nên số lượng ngoại binh của 2 CLB này được mở rộng có thể đăng ký tới 7 ngoại binh, trong khi các đội còn lại tối đa số ngoại binh đăng ký là 4, nhưng mỗi trận đấu chỉ được sử dụng tối đa 3 cầu thủ ngoại cùng lúc.
VPF cũng có thêm 1 xe VAR, nâng tổng số xe VAR phục vụ V-League lên 5 xe và công nghệ VAR sẽ được phủ sóng toàn quốc chứ không giới hạn các sân phía Bắc như những lần đầu sử dụng VAR.
Có nhiều trận derby
Việc mùa giải năm nay có những cái tên mới và đổi tên khiến V-League 2025 - 2026 có nhiều trận derby.
Dù là tân binh nhưng CLB Ninh Bình với dàn “dream team” cùng nhiều ngoại binh và cầu thủ Việt kiều chất lượng dưới tay ban huấn luyện người Tây Ban Nha đang được xem là đội bóng có nhiều lợi thế và hăm dọa soán ngôi TX Nam Định ở V-League lẫn CA Hà Nội ở Cúp Quốc Gia.
Thể Công Viettel năm nay cũng làm mới với cuộc chiêu mộ đến 9 tân binh dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại. Tương tự là CA TP.HCM dù xuất thân là CLB TP.HCM mùa trước trụ hạng vào giờ chót nhưng mùa này lại là ẩn số lớn dưới tay HLV Lê Huỳnh Đức và chủ quản mới.
Năm nay toàn bộ 182 trận sẽ được trực tiếp trên FPT Play, kết hợp công nghệ âm thanh Dolby và hệ thống máy quay từ 10-12 camera/trận để nâng tầm trải nghiệm người xem.
Hai ngày nữa bóng lăn trên khắp sân cỏ toàn quốc cùng nhiều kỳ vọng về mùa giải có nhiều nét mới.
Ninh Bình muốn chơi bóng kiểu Tiki-Taka
HLV Gerard Albadalejo (Tây Ban Nha) dẫn dắt CLB Ninh Bình dự mùa V-League đầu tiên nhưng đã được đánh giá là ứng viên vô địch.
Là tân binh nhưng đội sớm chiêu mộ các cầu thủ từng chinh chiến tại V-League như Châu Ngọc Quang, Bảo Toàn, Dụng Quang Nho (từ HAGL), Đức Chiến (từ Thể Công Viettel) và nhiều cầu thủ ngoại chất lượng cao gồm Gustavo Henrique (tiền đạo Brazil từng vô địch V-League với CA Hà Nội), Alfredo Pedraza, và Victor Morales (Tây Ban Nha).
Mới nhất, đội bổ sung thêm Geovane Magno, ngoại binh giàu kinh nghiệm qua nhiều CLB lớn tại V-League. Đội cũng vừa công bố 5 tân binh dưới 21 tuổi, trong đó nổi bật có Trần Thành Trung - tiền vệ 20 tuổi, nằm trong Top 3 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria mùa 2024 - 2025, cùng Nguyễn Lê Phát và Evan Abran (20 tuổi, trưởng thành từ lò trẻ Lyon)