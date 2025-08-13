V-League 2025 - 2026 kỳ vọng những nét mới và những cái tên mới 13/08/2025 06:39

(PLO)- V-League 2025 - 2026 khai mạc ngày 15-8 hứa hẹn là mùa giải nóng bỏng bởi những nét mới và cả sự căng thẳng đến từ những đội bóng mới được đầu tư mạnh mẽ.

Cuối cùng thì VFF và VPF vẫn sắp xếp được 14 CLB tham dự V-League dù cựu vô địch Quảng Nam giờ chót giải tán không tham dự. Cái tên xứng đáng được thay thế là Trường Tươi Đồng Nai (trước là Trường Tươi Bình Phước) được suất ưu tiên thay thế nhưng đã từ chối để ở lại đá hạng Nhất. Thay vào đó phương án tiếp theo được thực hiện đó là ưu tiên cho đội hạng Nhất PVF CAND và lãnh đạo CLB này đã chấp nhận giúp BTC giải quyết được bài toán đủ 14 CLB dự V-League.

VAR được phủ sóng toàn quốc

Việc V-League bóng lăn đủ 14 CLB giúp BTC giải được nhiều bài toán và tránh được con số 13 ảnh hưởng đến mỗi lượt trận sẽ có 1 CLB phải nghỉ thi đấu, ngoài ra cũng giải được bài toán tài trợ mà 14 đội tham dự sẽ “dễ ăn nói” hơn với nhà tài trợ nếu đá 13 đội.

14 CLB tham dự thi đấu vòng tròn 2 lượt bao gồm 26 vòng với tổng số 182 trận thi đấu trong thời gian 10 tháng (kết thúc ngày 18-6-2026), trong đó có 1 giai đoạn nghỉ kéo dài từ 1-2 tháng vào đầu năm 2026 tùy thành tích của U-23 Việt Nam ở vòng loại AFC U-23 Asian Cup.

Năm nay số suất xuống hạng trực tiếp là 2 đội mà không có nửa suất để đá play-off như trường hợp SHB Đà Nẵng mùa rồi. Tính cạnh tranh của V-League vì thế sẽ tăng cao với sự căng thẳng qua từng vòng đấu.

CA Hà Nội đánh bại TX Nam Định vô địch siêu cúp, mở màn cho mùa bóng mới của bóng đá Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Do TX Nam Định và CA Hà Nội mùa này dự giải AFC nên số lượng ngoại binh của 2 CLB này được mở rộng có thể đăng ký tới 7 ngoại binh, trong khi các đội còn lại tối đa số ngoại binh đăng ký là 4, nhưng mỗi trận đấu chỉ được sử dụng tối đa 3 cầu thủ ngoại cùng lúc.

VPF cũng có thêm 1 xe VAR, nâng tổng số xe VAR phục vụ V-League lên 5 xe và công nghệ VAR sẽ được phủ sóng toàn quốc chứ không giới hạn các sân phía Bắc như những lần đầu sử dụng VAR.

Có nhiều trận derby

Việc mùa giải năm nay có những cái tên mới và đổi tên khiến V-League 2025 - 2026 có nhiều trận derby.

Dù là tân binh nhưng CLB Ninh Bình với dàn “dream team” cùng nhiều ngoại binh và cầu thủ Việt kiều chất lượng dưới tay ban huấn luyện người Tây Ban Nha đang được xem là đội bóng có nhiều lợi thế và hăm dọa soán ngôi TX Nam Định ở V-League lẫn CA Hà Nội ở Cúp Quốc Gia.

Thể Công Viettel năm nay cũng làm mới với cuộc chiêu mộ đến 9 tân binh dưới sự dẫn dắt của HLV ngoại. Tương tự là CA TP.HCM dù xuất thân là CLB TP.HCM mùa trước trụ hạng vào giờ chót nhưng mùa này lại là ẩn số lớn dưới tay HLV Lê Huỳnh Đức và chủ quản mới.

Năm nay toàn bộ 182 trận sẽ được trực tiếp trên FPT Play, kết hợp công nghệ âm thanh Dolby và hệ thống máy quay từ 10-12 camera/trận để nâng tầm trải nghiệm người xem.

Hai ngày nữa bóng lăn trên khắp sân cỏ toàn quốc cùng nhiều kỳ vọng về mùa giải có nhiều nét mới.