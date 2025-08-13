Thái Sơn Bắc lại khiến Thái Sơn Nam ‘ôm hận’ 13/08/2025 08:06

(PLO)- Trong hai trận chung kết futsal cúp Quốc gia liên tiếp, Thái Sơn Bắc đều là người chiến thắng đại kình địch Thái Sơn Nam để lên ngôi một cách thuyết phục.

Đông đảo người hâm mộ futsal ở Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (TP.HCM) đêm 12-8 đã chứng trận chung kết giải futsal HDBank Cúp quốc gia 2025 căng thẳng. Thái Sơn Nam với tư cách đương kim vô địch quốc gia đã gục ngã 0-3 trước đối thủ “kỵ giơ” Thái Sơn Bắc.

Đáng chú ý cuộc tranh tài giữa hai đội mạnh nhất giải đã diễn ra không khoan nhượng, trong đó Thái Sơn Nam rất khao khao đòi lại món nợ thua không tưởng 1-10 ở trận chung kết năm ngoái. Chính vì thế, các học trò HLV Tuấn Anh đã chơi nhanh ngay từ những phút khai cuộc và không ngại tranh chấp quyết liệt.

Với nhiều tuyển thủ quốc gia và ý chí “phục hận”, Thái Sơn Nam chơi mạnh mẽ nhưng lại bất ngờ nhận gáo nước lạnh ngay ở phút thứ 2. Chân sút ngoại Mota làm rối các cầu thủ đối phương với pha đi bóng đẹp mắt, tạo cơ hội cho Từ Minh Quang tung cú sút sấm sét vào lưới thủ môn Khánh Cường mở điểm.

Sức trẻ và sự hiệu quả của các chân sút Thái Sơn Bắc đã giúp họ thêm một lần nữa qua mặt Thái Sơn Nam để đăng quang cúp quốc gia.

Bị rơi vào thế dẫn bàn, Thái Sơn Nam tăng tốc ở hiệp hai nhưng tiếc là các pha dứt điểm thiếu chuẩn xác, hoặc bị thủ môn Văn Tú hóa giải. Chưa hết, Thái Sơn Nam còn chịu thiệt thòi lớn khi Nhan Gia Hưng bị thẻ đỏ trực tiếp do lỗi nguy hiểm. Trong thế 5 đánh 4, Thái Sơn Bắc có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 35 sau cú sút không thể cản phá của Văn Tuấn.

Rơi vào thế đường cùng, Thái Sơn Nam chấp nhận chơi power-play nhưng lại bị dính thêm đòn hồi mã thương, với pha đưa bóng vào lưới trống của thủ môn Văn Tú ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Sơn Bắc. Với màn trình diễn bản lĩnh, thuyết phục và hiệu quả, Thái Sơn Bắc đã bảo vệ thành công ngôi địch, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu futsal Việt Nam và khép lại giải futsal HDBank Cúp quốc gia 2025 một cách đầy cảm xúc.

Niềm vui chiến thắng của các nhà vô địch.

Trận tranh hạng ba, Sahako FC vượt qua Hà Nội FC 4-2 trên loạt luân lưu sau khi hòa 0-0 ở thời gian chính thức để giành huy chương đồng. Đây cũng là lần thứ hai của Sahako FC về thứ 3 tại mùa giải năm nay, sau khi cán đích ở hạng 3 chung cuộc tại giải futsal vô địch quốc gia 2025.

Theo các nhà tổ chức, giải đấu tiếp tục gặt hái nhiều thành công, góp phần quan trọng cho sự phát triển của phong trào bóng đá Futsal tại Việt Nam. Hai cuộc chơi lớn quốc gia diễn ra chỉ sau hơn 1 tháng, đồng thời tạo điều kiện cho đội tuyển Futsal Việt Nam tập trung và thi đấu vòng loại giải Futsal châu Á 2026 vào cuối tháng 9. Và đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ hội quân sau khi giải futsal cúp Quốc gia 2025 kết thúc để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng này.

Lần thứ hai đánh bại đối thủ lớn, Thái Sơn Bắc xứng đáng lên ngôi.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), ông Vũ Hải Quang, phó ban chỉ đạo giải Futsal cúp Quốc gia 2025 cho biết: “Các giải đấu đã góp phần quan trọng nâng tầm Futsal nước nhà. Từ chất lượng tổ chức, công tác truyền thông đến việc truyền dẫn tín hiệu truyền hình, trực tuyến trên các nền tảng, tất cả đều được chuẩn hóa theo chuẩn mực chuyên nghiệp, mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho người hâm mộ.

Một điểm nhấn truyền thông năm nay là ca khúc “Vinh quang trên những bước chân” - sáng tác độc quyền của nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Bách dành riêng cho Futsal Việt Nam. Sự kết hợp giữa giai điệu sôi động và ca từ giàu nhiệt huyết sẽ thổi bùng niềm cảm hứng, lan tỏa thông điệp: Chiến thắng không chỉ là đích đến, mà là hành trình dũng cảm bước qua giới hạn của chính mình”.