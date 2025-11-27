Đồng Nai công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ 27/11/2025 18:56

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định một Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Giám đốc Sở tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Chiều 27-11, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số cơ quan của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Vũ Hồng Văn trao quyết định cho ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Bùi Thị Yến đã thông qua quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính tham gia Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, HĐND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Anh, bà Trương Thị Hương Bình và ông Nguyễn Kim Long.

Hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai có 19 người, trong đó Thường trực Tỉnh ủy có 6 người.