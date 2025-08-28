Đồng Nai xếp thứ 3 cả nước về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp 28/08/2025 17:34

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai là địa phương vươn lên xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đánh giá của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chiều 28- 8, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, địa phương vươn lên xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đánh giá của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 8- 2025, tỉnh Đồng Nai đạt 85,75 điểm, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố, tăng 14,5 điểm và tăng 3 bậc thứ hạng so với thời điểm tháng trước về kết quả chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, xác định cải cách hành chính là trách nhiệm, sứ mệnh của cả hệ thống chính trị. Vì vậy thời gian qua, cải cách hành chính là nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, gắn với ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các cấp, các ngành, đồng bộ giữa cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện số hóa toàn diện, bảo đảm chuyên nghiệp, năng động, công khai, minh bạch, nhanh chóng, hiệu quả.

Với những hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung: Kế hoạch kiểm tra trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2025, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, trong năm 2024, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đồng Nai xếp thứ 8 toàn quốc, tăng 24 bậc so với năm 2023.