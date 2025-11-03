Đồng Tháp: Nước ngập nhà, 2 mẹ con bị điện giật tử vong 03/11/2025 09:31

(PLO)- 2 mẹ con ở xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp tử vong thương tâm do bị điện giật khi đi tắm trong lúc nhà ngập lũ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2-11, chị NTMN (49 tuổi) cùng con gái là TBN (14 tuổi, ngụ ấp Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) đi tắm tại nhà tắm phía sau nhà. Thời điểm này, khu vực nhà chị N. bị nước ngập khoảng 0,3 m do nước lũ từ kênh Nguyễn Văn Tiếp tràn vào.

Khoảng 15 phút sau, không thấy hai mẹ con quay lại, cha chị N. ra tìm thì phát hiện cả hai đã tử vong nên tri hô và báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện đoạn dây điện dẫn ra nhà tắm bị hở vỏ, tại vị trí hở có vết cháy đen và tiếp giáp với vách tôn nhà tắm.

Khu vực nhà 2 mẹ con bị điện giật tử vong ở Đồng Tháp

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 2 mẹ con chị N. tử vong do bị điện giật, không phát hiện dấu vết ngoại lực khác.

Công an xã Hưng Thạnh đã lập hồ sơ vụ việc, bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.