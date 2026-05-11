Dùng dao chém hàng xóm vì cho rằng gọi báo công an việc hát karaoke mở loa to 11/05/2026 11:07

(PLO)- Cho rằng hàng xóm đã gọi điện báo công an khi mình hát karaoke, ông Xuyên bực tức cầm dao phay qua nhà hàng xóm chém người.

Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Xuyên (tạm trú xã An Phước) để điều tra về hành vi cầm dao xông vào nhà hàng xóm để chém người.

Thông tin ban đầu, ngày 8-5, Xuyên (43 tuổi, tỉnh An Giang), hiện đang sinh sống tại ấp Tam An 2 (xã An Phước, TP Đồng Nai) tổ chức ăn nhậu và mở loa hát karaoke lớn gây mất trật tự khu dân cư.

Nguyễn Văn Xuyên trình bày sự việc. Ảnh: CAĐN

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, nhận được phản ánh của người dân về việc ông Xuyên hát karaoke gây ồn ào, Công an xã An Phước đã đến nhắc nhở.

Tuy nhiên, sau khi bị nhắc nhở, ông Xuyên cho rằng ông Phan Văn Hậu (46 tuổi) là hàng xóm đối diện đã gọi điện báo công an nên đi sang nhà ông Hậu chửi bới. Sau đó, Xuyên quay về nhà lấy hai con dao phay chặt dừa cầm sang nhà ông Hậu đuổi chém. May mắn, anh Hậu né tránh được nên không bị thương tích.

Sau khi được vợ can ngăn, Xuyên quay về nhà. Ông Phan Văn Hậu đã đến công an trình báo toàn bộ vụ việc trên. Công an thành phố Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Xuyên để điều tra về hành vi trên.