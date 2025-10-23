Dừng kiểm tra xe không biển số, CSGT phát hiện hung khí và lật tẩy vụ trộm 23/10/2025 16:25

(PLO)- Phát hiện mô tô không gắn biển số, Tổ tuần tra của Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, bất ngờ phát hiện hung khí và vụ trộm xe.

Ngày 23-10, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, nghi can cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

CSGT đưa xe tang vật về trụ sở.

Trước đó, hồi 15h10 ngày 20-10, trong lúc tuần tra địa bàn, Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT đường bộ số 5 (Nam Gia Nghĩa) Phòng PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện hai thanh niên đi xe môtô không gắn biển số nhiều nghi vấn.

Lực lượng tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển là Trần Quốc Tuấn (22 tuổi) thường trú xã Nhân Cơ không xuất trình được Giấy phép lái xe. Đáng chú ý, qua kiểm tra cốp xe, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 con dao được cất giấu bên trong.

Nam thanh niên và 2 con dao giấu trong cốp xe.

Khai thác nhanh, Tuấn khai nhận chiếc xe mô tô trên là tang vật của vụ trộm xảy ra tại địa bàn xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là tài sản của cô KTG, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đắk R’lấp, bị mất trộm trước đó.