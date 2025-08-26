CSGT kiểm tra trên tuyến Quốc lộ 28 phát hiện 2 người dương tính với ma túy 26/08/2025 10:35

(PLO)- CSGT tỉnh Lâm Đồng qua tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề trên tuyến Quốc lộ 28 đã phát hiện 2 thanh niên dương tính với ma túy.

Ngày 26-8, Tổ CSGT Hàm Thuận Bắc thuộc Đội CSGT Đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết qua kiểm tra, kiểm soát giao thông trên Quốc lộ 28 đã lập biên bản vi phạm và bàn giao vụ việc 2 nam thanh niên dương tính với ma túy cho công an địa phương xử lý theo thẩm quyền.

NVĐV, dương tính với ma túy.

Được biết, thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý trên tuyến Quốc lộ 28, lúc 0 giờ 49 ngày 26-8, tại Km 3+100 lực lượng CSGT đã dừng kiểm soát xe mô tô biển số 51F9-7812 do anh NVĐV (25 tuổi) ngụ Phan Thiết điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn.

Quá trình kiểm tra phát hiện V có nhiều biểu hiện nghi vấn nên CSGT tiến hành test nhanh ma tuý, kết quả phát hiện NVĐV dương tính với ma túy.

Trước đó, ngày 2-8, Đội CSGT đường bộ số 3 đang tuần tra thì phát hiện ông TTH (31 tuổi) điều khiển môtô chạy quá tốc độ trên tuyến Quốc lộ 28 nên dừng xe kiểm tra.

Ngoài việc chạy quá tốc độ quy định 68/50 km/h, qua kiểm tra người vi phạm có nhiều biểu hiện nghi vấn nên CSGT đã test nhanh phát hiện ông TTH dương tính với ma túy.

Đội CSGT số 3 đã bàn giao vụ việc cho Công an xã Hàm Thuận xử lý.