EU đi bước quyết định với tài sản Nga, Moscow có động thái 13/12/2025 06:06

(PLO)- Ngân hàng Trung ương Nga đã khởi kiện trung tâm thanh toán Euroclear (Bỉ) khi Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đóng băng vô thời hạn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga lưu ký ở trung tâm này.

Ngày 12-12, Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về việc đóng băng vô thời hạn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang được giữ tại châu Âu, qua đó gỡ bỏ một trở ngại lớn đối với kế hoạch sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Bước đi mà EU vừa thông qua là phong tỏa 210 tỉ euro (246 tỉ USD) tài sản chủ quyền Nga “chừng nào còn cần thiết”, thay vì phải bỏ phiếu gia hạn 6 tháng một lần.

Điều này loại bỏ rủi ro Hungary và Slovakia - những nước có quan hệ tốt với Moscow hơn phần còn lại của EU - có thể từ chối gia hạn lệnh phong tỏa, buộc EU phải hoàn trả số tài sản cho Nga.

Ngân hàng Trung ương Nga. Ảnh: TASS

Lệnh đóng băng vô thời hạn nhằm thuyết phục Bỉ ủng hộ kế hoạch của EU sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để cấp khoản vay tối đa 165 tỉ euro (193 tỉ USD) cho Ukraine nhằm trang trải nhu cầu ngân sách quốc phòng và dân sự trong năm 2026 và 2027.

Ukraine sẽ hoàn trả khoản vay chỉ khi Nga bồi thường thiệt hại chiến tranh, biến khoản vay thành một hình thức viện trợ tạm ứng từ các khoản bồi thường tương lai của Nga.

Hội đồng châu Âu sẽ họp vào ngày 18-12 để hoàn tất chi tiết khoản vay và giải quyết những vấn đề còn tồn tại, bao gồm yêu cầu của Bỉ về bảo đảm từ tất cả các chính phủ EU rằng Bỉ sẽ không phải tự gánh rủi ro nếu Nga khởi kiện.

Cũng trong ngày 12-12, ngay trước khi EU thông qua việc đóng băng vô thời hạn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, ngân hàng này đã nộp đơn khởi kiện trung tâm thanh toán Euroclear của Bỉ, theo đài RT.

Euroclear là đơn vị lưu ký hơn 200 tỉ USD tài sản thuộc chủ quyền Nga đang bị phong tỏa theo các biện pháp trừng phạt của EU.

Ngân hàng Trung ương Nga thông báo rằng sẽ nộp đơn kiện lên Tòa Trọng tài TP Moscow. Ngân hàng cho biết sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại do “không thể quản lý các tài sản tiền tệ và chứng khoán” gửi tại trung tâm lưu ký. Số tiền cụ thể của vụ kiện chưa được tiết lộ.

“Chúng tôi (chính phủ), gồm cả ngân hàng trung ương, đang làm mọi thứ để bảo vệ tài sản của mình. Các vụ tịch thu phi pháp hoàn toàn không thể chấp nhận” - Phó thủ tướng Nga Aleksandr Novak nói với RT.