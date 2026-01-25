Gần 200 trường dữ liệu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được quản lý online 25/01/2026 05:59

(PLO)- Nghị định 27/2026 là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 27/2026 (có hiệu lực kể từ ngày 1-7) quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, nội dung chính của nghị định là quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia/hồ sơ điện tử/sơ yếu lý lịch về cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức là cơ sở dữ liệu dùng chung quốc gia, chứa dữ liệu phản ánh các thông tin chung nhất về cán bộ, công chức, viên chức trong công tác quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; được lưu trữ tập trung, chia sẻ, khai thác sử dụng trên phạm vi toàn quốc.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức bao gồm 194 trường dữ liệu thông tin khác nhau. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, bao gồm 10 nhóm thông tin:

1. Dữ liệu phản ánh thông tin cơ bản về bản thân, bao gồm các thông tin để xác định danh tính, thành phần xuất thân, định danh cán bộ, công chức, viên chức;

2. Dữ liệu phản ánh thông tin quan hệ gia đình;

3. Dữ liệu phản ánh thông tin lịch sử bản thân;

4. Dữ liệu phản ánh thông tin về tuyển dụng, bầu cử, bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, thôi việc, nghỉ hưu;

5. Dữ liệu phản ánh thông tin về học vấn, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo; quá trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm lý luận chính trị; quốc phòng, an ninh; quản lý nhà nước, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ;

6. Dữ liệu phản ánh thông tin về cơ quan, đơn vị làm việc; vị trí việc làm; chức danh, chức vụ; tiền lương cơ bản, phụ cấp lương; đánh giá, xếp loại chất lượng; thi đua, khen thưởng; kỷ luật;

7. Dữ liệu phản ánh thông tin về việc tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

8. Dữ liệu phản ánh thông tin về việc đã từng tham gia lực lượng vũ trang;

9. Dữ liệu phản ánh thông tin về tài sản, thu nhập;

10. Dữ liệu phản ánh thông tin về sức khỏe.

Trong mỗi nhóm thông tin nêu trên được chia thành nhiều trường dữ liệu thông tin nhỏ khác nhau. Ví dụ, nhóm thông tin về tài sản, thu nhập bao gồm các thông tin về nguồn thu nhập, nhà ở, đất ở. Hay như ở nhóm thông tin cơ bản sẽ chứa đựng các thông tin về họ tên, nơi ở, số CCCD... Có tổng cộng 194 trường dữ liệu của cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Điều 16 Nghị định 27/2026 cũng nêu rõ mỗi cán bộ, công chức, viên chức có một hồ sơ điện tử được gắn mã định danh duy nhất (mã định danh hồ sơ điện tử) phục vụ công tác quản lý, tra cứu trên môi trường điện tử.

Mã định danh hồ sơ điện tử này chính là số định danh cá nhân của mỗi người. Trong hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức viên chức có: Sơ yếu lý lịch điện tử và các thành phần hồ sơ khác được tạo lập từ dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức.

Sau khi được cơ quan quản lý tạo lập hồ sơ điện tử, trong thời hạn 03 ngày làm việc cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm kê khai đầy đủ thông tin, dữ liệu trên hồ sơ điện tử và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác đối với dữ liệu đã kê khai.

Thành phần hồ sơ điện tử trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức được sử dụng thay thế các thành phần hồ sơ giấy trong công tác quản lý.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức không được yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức cung cấp lại thông tin, thành phần hồ sơ đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia; trừ trường hợp cần thiết nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Trường hợp phát hiện thông tin, dữ liệu có sai lệch, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm cập nhật thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi thẩm quyền của mình lên hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Cạnh đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chỉ được truy cập, xem hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật khi được người đó đồng ý bằng thông điệp điện tử. Cán bộ, công chức, viên chức có quyền rút lại ý kiến đã đồng ý. Trường hợp phục vụ công tác cán bộ, cơ quan quản lý có quyền được phép truy cập xem hồ sơ điện tử và có nghĩa vụ bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.