Ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh dại tại xã ở TP.HCM 23/08/2025 19:29

(PLO)- Cơ quan chức năng cùng xã Xuân Sơn, xã Nghĩa Thành, TP.HCM đã phối hợp điều tra dịch tễ, có biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người thân các trường hợp ghi nhận tử vong do bệnh dại và cộng đồng.

Ngày 23-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc Sở Y tế TP.HCM) có thông tin vừa qua ghi nhận 2 ca tử vong do bệnh dại trên địa bàn xã Xuân Sơn và Nghĩa Thành (thuộc huyện Châu Đức trước đây).

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân N.Đ.N (sinh năm 1974, ngụ xã Xuân Sơn, TP.HCM). Ngày 7-8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng dại và được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện Nhân dân 115 và được lấy mẫu xét nghiệm virus Dại và cho kết quả dương tính. Đến ngày 12-8 bệnh nhân tử vong.

Sau đó, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã báo thông tin cho Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chi cục đã chỉ đạo đơn vị cấp dưới phối hợp cùng UBND xã Xuân Sơn đến thăm hỏi và tiến hành xác minh ban đầu, điều tra và giám sát dịch tễ thông tin liên quan đến ổ dịch.

Theo thông tin người nhà, bệnh nhân yêu thích và nuôi chó. Cách đây khoảng 4-5 tháng có nghe bệnh nhân nói bị chó cắn nhưng không biết địa điểm cắn ở đâu (không phải ở nhà). Bệnh nhân đã không đi chích ngừa vaccine phòng bệnh dại.

Cơ quan chức năng cùng địa phương đã phối hợp điều tra dịch tễ và có những biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người thân các bệnh nhân tử vong do bệnh dại và cộng đồng. Ảnh minh họa: PLO

Các đơn vị chức năng và xã Xuân Sơn cũng đã phối hợp đến gia đình thăm hỏi, thu thập thông tin điều tra dịch tễ và tiến hành xử lý các bước tiếp theo theo quy định. Trong đó có thực hiện tiêm phòng vaccine dại cho số chó, mèo còn lại chưa được tiêm phòng của gia đình bệnh nhân, nhốt và theo dõi sức khỏe đàn chó nuôi.

Phối hợp cùng địa phương thực hiện rà soát, thống kê tổng đàn chó, mèo hiện có trên địa bàn, tiêm phòng bổ sung trường hợp chưa tiêm. Hướng dẫn người nhà bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vaccine phòng bệnh dại theo phác đồ.

Trường hợp thứ hai mà trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo là trường hợp bà V.T.N (sinh năm 1978 ngụ xã Nghĩa Thành, TP.HCM). Theo ghi nhận, bệnh nhân N. ngày 10-8 xuất hiện triệu chứng dại sau đó được gia đình đưa nhập bệnh viện Bà Rịa đến ngày 12-8 thì tử vong.

Trao đổi với PLO chiều 23-8, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thành cũng thông tin bước đầu về trường hợp trên và cho hay đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng để thăm hỏi gia đình và thực hiện các biện pháp điều tra dịch tễ, xử lý theo quy định...