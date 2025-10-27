Gia Lai: Hỗ trợ tiền cho hơn 400 tàu cá không đủ điều kiện ra khơi 27/10/2025 16:42

(PLO)- HĐND tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ cho hơn 400 tàu cá không đủ điều khiện khai thác thủy sản, góp phần ổn định đời sống ngư dân và gỡ thẻ vàng EC.

Ngày 27-10, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 27 nghị quyết quan trọng, trong đó có chính sách hỗ trợ cho hơn 400 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

HĐND tỉnh Gia Lai đặt quyết tâm, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đạt 10-10,5%/năm.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: HL

Phát biểu tại kỳ họp, ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh nhiệm vụ tăng tổng sản phẩm lên hai con số là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn nhưng quyết tâm phải hoàn thành.

Theo đó, đề nghị UBND tỉnh Gia Lai thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ các tiềm năng, động lực tăng trưởng mới, trọng tâm là ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm cán bộ, công chức gây phiền hà, chậm trễ, né tránh trách nhiệm.

Hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ các nghị quyết được thông qua; các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy trách nhiệm của đại biểu dân cử, góp phần đưa những nội dung của nghị quyết đi vào cuộc sống.