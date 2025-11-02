Gia Lai siết quản lý tàu cá 02/11/2025 18:55

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu chính quyền các địa phương triển khai cao điểm quản lý tàu cá, nhằm tháo gỡ thẻ vàng thủy sản.

Chiều 2-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp về tình hình quản lý tàu cá, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

UBND tỉnh Gia Lai họp về tình hình quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Ảnh: HT.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, đến ngày 1-11, tỉnh này có 5.761 tàu cá đã đăng ký hoạt động, cập nhật lên hệ thống VNFishbase; 5.442 tàu đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 327 tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản. Trong đó, có tám tàu cá chưa đăng ký, 35 tàu nằm trong danh sách thông báo mất tích chờ xóa đăng ký, 284 tàu cá hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép khai thác thủy sản.

Có nhiều trường hợp tàu hư hỏng, chìm nhưng các chủ tàu chưa đồng ý ký đơn xóa đăng ký tàu cá theo quy định.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương báo cáo về tình hình quản lý các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đưa ra giải pháp nhằm góp phần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh trong việc ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác IUU.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu là bảo đảm thực hiện nghiêm các yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, nhằm sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, tạo điều kiện để ngành thủy sản của tỉnh Gia Lai phát triển ổn định, bền vững.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tăng cường quản lý đội tàu cá, đặc biệt là những tàu không đủ điều kiện hoạt động; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hành trình của tàu cá trên biển, bảo đảm tuân thủ nghiêm quy định về vùng khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý từ nay đến khi Ủy ban châu Âu sang Việt Nam kiểm tra, các địa phương phải triển khai cao điểm trong công tác chống khai thác IUU, huy động đồng bộ các lực lượng công an, quân đội, biên phòng cùng tham gia, chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ địa bàn được phân công.