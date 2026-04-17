Giá vé máy bay dịp 30-4 chạm trần: Du lịch bằng máy bay dần trở nên xa xỉ ? 17/04/2026 14:05

(PLO)- Giá vé máy bay nhiều chặng bay nội địa chạm trần, thậm chí vượt 4 triệu đồng/vé/chiều nếu tính đủ thuế, phí, khiến không ít gia đình phải hủy kế hoạch đi lại dịp lễ.

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài, nhu cầu đi lại tăng cao nhưng giá vé máy bay neo ở mức cao khiến nhiều người dân e ngại. Không ít gia đình tính toán lại kế hoạch, chuyển sang đi đường bộ hoặc ở nhà để tiết kiệm chi phí.

Giá vé nhiều chặng bay chạm trần

Theo quy định hiện hành, Nhà nước áp dụng giá trần vé máy bay nội địa theo từng nhóm cự ly. Chẳng hạn, đường bay từ 500 km đến dưới 850 km có mức tối đa 2,25 triệu đồng/vé/chiều, còn các đường bay từ 1.280 km trở lên có mức tối đa 4 triệu đồng/vé/chiều.

Tuy nhiên, mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và nhiều khoản phí khác như phí phục vụ hành khách tại sân bay, phí an ninh, hành lý và các dịch vụ cộng thêm. Vì vậy, giá vé thực tế người dân phải trả thường cao hơn đáng kể so với giá trần.

Khảo sát của phóng viên cho thấy, giai đoạn đầu kỳ nghỉ (từ 25 đến 29-4), giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP.HCM của Bamboo Airways và Vietnam Airlines được niêm yết ở mức cao, khoảng 3,9 đến 4,2 triệu đồng/vé/chiều. Nhiều chuyến bay khung giờ buổi sáng đã hết vé phổ thông, chỉ còn hạng phổ thông đặc biệt hoặc thương gia với giá từ 4,4 triệu đồng đến gần 9 triệu đồng/vé/chiều.

Vietjet Air, vốn được xem là hãng có mức giá phổ thông thấp, cũng ghi nhận giá vé tăng mạnh, dao động từ 3,2 đến 3,9 triệu đồng/vé/chiều. Trong khi đó, Vietravel Airlines có mức giá khoảng 3,3 đến 3,8 triệu đồng/vé/chiều.

Mức trần giá vé máy bay.

Mặt bằng giá này cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 8-10% và tương đương mức giá dịp Tết Nguyên đán 2026.

Theo khảo sát của Cục Hàng không, trên chặng TP.HCM - Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29-4 của Vietnam Airlines dao động từ 2,7 đến 3,2 triệu đồng/vé/chiều. Vietjet Air và Bamboo Airways có mức giá thấp hơn, khoảng 1,8 đến 2,6 triệu đồng/vé/chiều.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng, Vietnam Airlines ghi nhận mức giá từ 2,6 đến 3,8 triệu đồng/vé/chiều, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways dao động từ 2,1 đến 2,9 triệu đồng/vé/chiều.

Đáng chú ý, chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines niêm yết giá cao nhất lên tới khoảng 4,8 triệu đồng/vé/chiều. Vietjet Air dao động từ 3 đến 4,6 triệu đồng/vé/chiều. Với chặng TP.HCM - Phú Quốc, giá vé phổ biến từ 1,8 đến 3 triệu đồng/vé/chiều.

Các đường bay đến Cam Ranh cũng ghi nhận mức giá cao, từ 3,5 đến 4,2 triệu đồng/vé/chiều đối với chặng Hà Nội – Cam Ranh.

Ở chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở về Hà Nội và TP.HCM, giá vé tăng mạnh vào cuối kỳ nghỉ. Nhiều chuyến bay đã hết vé phổ thông, đặc biệt ở các chặng như Cam Ranh – Hà Nội hay Phú Quốc – Hà Nội vào ngày 3-5.

Người dân chùn bước vì chi phí quá cao

Giá vé tăng cao khiến nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng, thậm chí từ bỏ kế hoạch du lịch bằng máy bay.

Chị Chu Hồng Kiều, ngụ tại Hà Nội, cho biết năm nay được nghỉ dài ngày nên dự định đưa gia đình bốn người đi Phú Quốc hoặc Nha Trang – nơi mà cả gia đình chưa từng đặt chân tới. Từ đầu tháng 4, chị đã theo dõi giá vé, canh các khung giờ đêm và tìm kiếm khuyến mãi nhưng vẫn không tìm được mức giá phù hợp.

“Tôi tính sơ bộ vé khứ hồi rẻ nhất cũng gần 7 triệu đồng/người cho chặng Phú Quốc. Nếu cả nhà 4 người thì riêng tiền vé đã khoảng 28 triệu đồng. Cộng thêm chi phí ăn ở, đi lại thì phải ít nhất 50 triệu đồng cho chuyến đi. Mức này vượt quá khả năng chi tiêu nên gia đình quyết định hoãn kế hoạch”- chị Kiều nói.

Thay vì đi máy bay, gia đình chị Kiều chuyển sang đi xe cá nhân đến các địa điểm gần hơn như Thanh Hóa hoặc Nghệ An để tiết kiệm chi phí.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hương cho biết gia đình chị có 5 người, ban đầu dự định đi Huế hoặc Đà Nẵng trong dịp lễ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu giá vé máy bay, chị giật mình vì mức giá còn cao hơn cả dịp Tết.

“Nếu mua vé khứ hồi cho 5 người, dù chọn giờ bay không đẹp cũng mất khoảng 13 triệu đồng. Với chi phí này, gia đình tôi quyết định đi xe khách, dù mất nhiều thời gian hơn nhưng tổng chi phí chỉ khoảng 5 triệu đồng. Nói thật, du lịch bằng máy bay giờ trở nên xa xỉ”- chị Hương chia sẻ.

Theo nhiều người dân, việc giá vé máy bay tăng cao khiến du lịch bằng đường hàng không trở thành lựa chọn khó tiếp cận, nhất là với các gia đình đông người hoặc có thu nhập trung bình.

Theo Cục hàng không, nguyên nhân chính khiến giá vé máy bay tăng là do chi phí đầu vào, đặc biệt là nhiên liệu bay, đang ở mức cao.

Do ảnh hưởng từ xung đột tại khu vực Trung Đông, giá nhiên liệu Jet A-1 vẫn neo cao. Trong khi đó, các hãng hàng không trong nước phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu nên chịu áp lực chi phí đáng kể.

Để duy trì hoạt động, các hãng buộc phải điều chỉnh mạng bay, cắt giảm một số đường bay kém hiệu quả và ưu tiên các tuyến có nhu cầu cao. Đồng thời, việc điều chỉnh giá vé cũng là giải pháp để bù đắp chi phí.

PGS, TS Ngô Trí Long cho rằng nếu ngành hàng không tiếp tục chịu áp lực từ chi phí nhiên liệu và rủi ro nguồn cung, tác động sẽ không chỉ dừng ở doanh nghiệp mà còn lan sang nhiều lĩnh vực khác.

“Đây không chỉ là bài toán lợi nhuận của doanh nghiệp hàng không mà còn ảnh hưởng đến du lịch, thương mại, đầu tư và cả mục tiêu tăng trưởng kinh tế”- ông Long nhận định.