'Cháy' vé máy bay Tết về Nghệ An 19/11/2025 08:11

Khảo sát trên các website của các hãng hàng không, các chuyến bay từ TP.HCM đi Nghệ An (sân bay Vinh) trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán (từ 23 đến 28 tháng Chạp) đang "cháy" vé.

Anh Lê Văn Sơn, ngụ tại phường Chợ Lớn (TP.HCM) cho biết, dự kiến anh kết thúc ngày làm việc cuối cùng là 26 âm lịch để về Nghệ An. Tuy nhiên, khi anh tham khảo trên các trang bán vé trực tuyến của Vietnam Airlines và Vietjet Air, Bambo Airways thì đã không còn vé bay thẳng vào ngày này.

Trang web Bambo Airway hiện hết vé từ ngày 11-2 đến 14-2 (từ 24 đến 27 âm lịch). Ảnh chụp màn hình.

Tương tự, chị Lương Đông Âu, nhân viên văn phòng tại phường Long Bình, cho biết lúc sân bay Vinh chưa chốt ngày hoàn thành sửa chữa, chị rất hoang mang vì không biết di chuyển bằng cách nào để về quê.

"Biết thông tin sân bay sẽ sửa chữa xong trước Tết, tôi lên đặt vé ngay mà tá hỏa vì không còn chiếc vé nào để gia đình 4 người về quê ăn Tết. Chỉ còn Vietnam Airlines nhưng giá vé cao quá, 4 người đi phải mất hơn 22 triệu đồng một chiều, còn chiều về lại TP.HCM chưa tính. Gia đình tôi đành phải tính lại chuyện về quê"- chị Âu nói.

Không chỉ gia đình chị Âu mà đó cũng là tâm trạng lo lắng của rất đông người dân Nghệ An xa quê, đặc biệt là những người sinh sống, làm việc tại các tỉnh phía Nam.

Theo khảo sát tại trang bán vé trực tuyến của hãng Vietnam Airlines, trong ngày 14-2 (tức 27 âm lịch), ngày làm việc cuối cùng, có 6 chuyến bay nối chuyến từ TP.HCM - Hà Nội - Vinh. Giá vé phổ thông là 5,5 - 7,1 triệu đồng. Hạng thương gia vẫn còn vé với mức cao nhất 13 triệu đồng. Mức giá này rất ít người tiếp cận được, đặc biệt là những gia đình đông thành viên.

Ngày 14-2, giá vé phổ thông Vietnam Airlines cho chuyến bay nối chuyến qua Hà Nội dao động từ 5,5 đến 7,1 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình.

Trong ngày 24 âm lịch (tức ngày 11-2 dương lịch), các chuyến bay thẳng từ TP.HCM về Vinh đã hoàn toàn hết vé ở tất cả các hạng. Nếu hành khách chấp nhận bay nối chuyến (TP.HCM - Hà Nội - Vinh) thì thời gian sẽ kéo dài gấp đôi và giá vé hạng phổ thông còn ít. Hành khách từ TP.HCM có thể cân nhắc hạ cánh tại sân bay Đồng Hới (Quảng Trị), sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa).

Đối với hãng Vietjet Air, từ ngày 14 âm lịch, các chuyến bay từ TP.HCM về Vinh đã hết vé phổ thông. Từ ngày 24 đến 27 âm lịch, hãng đã hết vé các hạng. Nếu muốn có vé máy bay tuyến này, người dân phải thu xếp thời gian, công việc để về quê sớm hơn lịch nghỉ Tết, tức là đi trước ngày 24 âm lịch.

Từ ngày 24 đến 27 âm lịch, Vietjet Air đã hết vé các hạng. Ảnh chụp màn hình.

Chị Hoàng Anh, chủ đại lý vé máy bay tại Tân Bình, TP.HCM, chia sẻ: "Chặng TP.HCM - Vinh luôn là chặng 'nóng' nhất dịp Tết. Khách hàng đã chủ động mua vé sớm sau thông tin sân bay Vinh sẽ hoàn thành vào tháng 12-2025, nhưng vé máy bay dường như đã hết".