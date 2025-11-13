Giải mã sức hút thị trường mẹ và bé 1,8 tỉ USD tại Việt Nam 13/11/2025 14:13

(PLO)- Quy mô thị trường sản phẩm mẹ và bé Việt Nam đạt 1,8 tỉ USD năm 2024, song song với nhu cầu đang tăng mạnh ở nhóm sản phẩm cao cấp, an toàn và hữu cơ.

Ngày 13-11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), hai triển lãm quốc tế đã được khai mạc. Sự kiện do Công ty Informa Markets Việt Nam, Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Thời trang TP.HCM tổ chức.

Đây là Hội chợ Triển lãm quốc tế về công nghệ và vật liệu sản xuất Trang phục Thể thao, Trang phục Ngủ và Nội y (SIUF Vietnam 2025) và Hội chợ Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp sản phẩm dành cho Trẻ em, Trẻ sơ sinh và Sản phụ.

Sự kiện quy tụ 400 thương hiệu, nhà sản xuất OEM/ODM, nhà cung cấp nguyên phụ liệu và hệ thống phân phối hàng đầu trong khu vực.

Theo ban tổ chức, số liệu từ Statista và NielsenIQ cho biết, quy mô thị trường mẹ và bé Việt Nam đạt 1,8 tỉ USD năm 2024. Nhu cầu đang tăng mạnh ở nhóm sản phẩm cao cấp, an toàn và hữu cơ.

Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục giữ vị thế là một trong ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, đạt 44 tỉ USD năm 2024. Cả nước có hơn 7.000 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các sản phẩm mẹ và bé thu hút khách tham quan triển lãm. Ảnh: TÚ UYÊN

Sự kiện hướng tới thúc đẩy chuỗi cung ứng, thương mại và đổi mới sản phẩm. Đồng thời, sự kiện cũng định vị Việt Nam như trung tâm sản xuất, tiêu dùng và giao thương chiến lược của Đông Nam Á trong các ngành hàng tiêu dùng, chăm sóc mẹ & bé, thời trang chức năng.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, hiện nay nhu cầu về trang phục thể thao, đồ mặc nhà đang tăng mạnh. Nhu cầu này tăng cả trong nước và toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh tầng lớp trung lưu, giới trẻ hướng tới lối sống mặc khỏe, mặc đẹp. Họ cũng quan tâm hơn đến yếu tố an toàn, bền vững. Đây là cơ hội quan trọng giúp doanh nghiệp trong nước nắm bắt xu hướng tiêu dùng, mở rộng hợp tác và nâng cao năng lực sản xuất.

Theo bà Mai, triển lãm được tổ chức tại Việt Nam thể hiện niềm tin vào năng lực sản xuất và tiềm năng thị trường nội địa. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp Việt kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, học hỏi công nghệ, thiết kế và vật liệu mới trong ngành thời trang chức năng.

“Hiệp hội đang phối hợp cùng Bộ Công Thương triển khai chiến lược phát triển thị trường nội địa. Song song đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực nguyên liệu, đồng thời kêu gọi đầu tư vào sản xuất vải chức năng và công nghệ hiện đại như vật liệu sinh học. Từ đó, giúp sản phẩm vừa thân thiện môi trường, vừa đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe, nhu cầu thời trang mới của người tiêu dùng”, bà Mai nói.