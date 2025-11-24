Giấu 2.400 viên ma tuý trong ngôi mộ 24/11/2025 17:56

Ngày 24-11, Công an xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ T.V.T (26 tuổi, xã Cồn Tiên) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Theo đó, khoảng 19h 30 phút ngày 22-11, công an xã đã phát hiện T cất giấu số ma tuý nói trên tại một ngôi mộ trong nghĩa trang.

Công an bắt quả tang khi T cất giấu ma tuý.

T khai nhận đây là số ma tuý mà T và P.N.S (22 tuổi, xã Cồn Tiên) mua về cất giấu để sử dụng dần. Tang vật thu giữ gồm 2.400 viên ma tuý tổng hợp (dạng hồng phiến).

Ngay sau đó, công an xã đã tiến hành mời P.N.S lên làm việc. Quá trình làm việc S quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng các thông tin, tài liệu có được, S phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.