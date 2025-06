Giọt nước mắt rơi vào trang giấy của Paul Pogba 30/06/2025 11:07

Paul Pogba đã chính thức gia nhập AS Monaco, đánh dấu sự trở lại của anh với bóng đá sau 18 tháng bị treo giò bắt đầu từ tháng 9 năm 2023 và trở thành cầu thủ tự do. Cựu ngôi sao của Manchester United, Paul Pogba đã bật khóc sau khi ký hợp đồng với AS Monaco, chấm dứt hai năm vắng bóng trên sân cỏ. Giọt nước mắt rơi vào trang giấy của Paul Pogba trong ngày ký hợp đồng với AS Monaco đã nói lên rất nhiều điều.

Pogba, 32 tuổi, lần cuối cùng chơi một trận đấu chính thức cho Juventus là vào tháng 9 năm 2023, ngày bắt đầu lệnh cấm 18 tháng vì hành vi sử dụng doping. Tiền vệ người Pháp này ban đầu bị treo giò 4 năm, sau đó được giảm án còn 18 tháng sau khi kháng cáo, cho phép anh trở lại bóng đá vào tháng 3 năm nay. Tòa án Trọng tài Thể thao chấp nhận lời bào chữa của Pogba là anh "không cố ý" sử dụng doping.

Tháng 11 năm ngoái, Juventus và Pogba đã đồng ý chấm dứt hợp đồng có thời hạn đến năm 2026. Sau tám tháng không có CLB nào, cầu thủ người Pháp cuối cùng đã tìm được một đội bóng mới sau khi được đồn đoán sẽ chuyển đến Saudi Pro League và Major League Soccer. Pogba đã gia nhập AS Monaco theo hợp đồng có thời hạn hai năm và sẽ mặc áo số 8.

Cầu thủ 32 tuổi này sẽ chơi ở Ligue 1 lần đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi trưởng thành từ Manchester United trước khi chuyển đến Juventus vào năm 2012. Pogba trở lại Old Trafford với giá 89 triệu bảng Anh bốn năm sau đó, trước khi thực hiện động thái tương tự trở lại Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Giọt nước mắt rơi vào trang giấy của Paul Pogba nói lên rất nhiều điều. Ảnh: AS MONACO

AS Monaco đánh dấu một khởi đầu mới cho cầu thủ có 91 lần khoác áo tuyển Pháp, người hy vọng có thể tham dự World Cup vào mùa hè năm sau. AS Monaco đã phát hành một video cho thấy Paul Pogba rõ ràng đã tràn ngập cảm xúc khi anh ký hợp đồng.

Một giọt nước mắt rơi trên bản hợp đồng, khi Pogba lau nước mắt và cảm ơn những người liên quan đến vụ chuyển nhượng vì "sự tin tưởng" của họ. Trong phần trả lời bài đăng của Pogba, huyền thoại của MU Rio Ferdinand đã đăng: "Real" với biểu tượng cảm xúc trái tim màu đỏ.

Paul Pogba vẫn chưa trả lời phỏng vấn với giới truyền thông của AS Monaco, mặc dù cựu ngôi sao của Quỷ đỏ đã trả lời phỏng vấn đài truyền hình TF1 của Pháp trước khi chuyển đến Công quốc này.

"Tôi đã sẵn sàng về mặt tinh thần và thể chất, và tôi háo hức được bắt đầu lại", Paul Pogba tuyên bố, "Thực tế, mặc dù đã lớn tuổi, tôi vẫn như một đứa trẻ. Tôi vẫn thích chơi bóng, rê bóng.

Tôi lại trở thành đứa trẻ như hồi ở Roissy-en-Brie, khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ về điều đó, tôi tự hỏi mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, giống như một người trẻ lần đầu bước vào trung tâm đào tạo. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tôi”.

Pogba cũng chỉ trích Juventus vì không giúp anh duy trì thể lực khi anh vẫn còn hợp đồng với gã khổng lồ bóng đá của Ý. "Vào thời điểm đó, tôi đã yêu cầu giúp đỡ, ví dụ như điều trị hoặc HLV thể lực, vì tôi vẫn là một phần của Juventus", Pogba giải thích, "Nhưng tôi thậm chí còn không hiểu điều đó, vì sao họ không thực sự ở bên tôi. Nó khiến tôi đau đớn. Tôi không hiểu, tôi không có chiến tranh với họ”.