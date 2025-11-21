Giun đất bò dày đặc lên đường bê tông ở Đồng Nai 21/11/2025 09:59

(PLO)- Người dân ở phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) bất ngờ khi thấy cảnh tượng lạ, hàng nghìn con giun đất bò lên khu vực đường bê tông.

Trong 2 ngày 20 và 21-11, người dân quanh khu vực sân vận động phường Trảng Dài (tỉnh Đồng Nai) bất ngờ khi thấy hàng nghìn con giun đất bò la liệt khắp khu vực.

Hiện tượng giun đất bò lên đường bê tông tại sân vận động Trảng Dài.

Theo nhiều người đang tập thể dục, đi bộ quanh sân vận động bất ngờ khi thấy giun đất từ dưới mặt sân tràn lên, bò dày đặc. Một hiện tượng mà theo người dân sống ở khu vực cho rằng chưa từng gặp.

Giun đất bò lên trên khu vực bê tông tại sân vận động phường Trảng Dài. Ảnh: AX

"Tôi thường xuyên tập thể dục tại đây nhưng chưa bao giờ thấy có hiện tượng giun xuất hiện nhiều như vậy”, một người dân chia sẻ.

Lãnh đạo UBND phường Trảng Dài cho biết ngay khi nghe thông tin, lãnh đạo phường trực tiếp đến hiện trường khảo sát. Qua xác minh thực tế cho thấy một đoạn đường khoảng 10m có giun bò lên.

Lý giải việc giun đất bò lên mặt đường, đại diện phường Trảng Dài nhận định có thể những ngày qua mưa nhiều khu vực này bị úng nước, trong khi giun hô hấp qua da, không có oxy sẽ trồi lên mặt đất. Đây là hiện tượng tự nhiên, không có gì lạ.

Khoảng một tuần trước, phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cũng ghi nhận hàng nghìn con giun đất trồi lên mặt đất, bò thành từng mảng dày đặc trên vỉa hè. Cuối năm 2024 tại TP Vũng Tàu (cũ) cũng có hiện tượng tương tự.