Góp ý dự thảo lần 2 đề án hợp nhất, thành lập tỉnh Vĩnh Long mới 17/06/2025 17:22

Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh vừa có buổi Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Đề án hợp nhất Đảng bộ và dự thảo lần 2 Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long mới, nhiệm kỳ 2025-2030.

Góp ý dự thảo lần 2 đề án hợp nhất ba Đảng bộ

Tại hội nghị, sau khi nghe trình bày hai dự thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Đề án hợp nhất ba Đảng bộ tỉnh và thành lập Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long mới

Đồng thời, có nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là về chủ đề, phương châm đại hội; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ba tỉnh; đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ mới.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PHẠM HÂN

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, đề nghị cần xem xét báo cáo chính trị dựa trên Hướng dẫn số 6 của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời, cần cập nhật thông báo kết luận của Tổng Bí thư tại cuộc họp của ba tỉnh ngày 3-6-2025, nhất là các nội dung liên quan đến hạn chế, tồn tại và định hướng phát triển vùng sau hợp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng cho rằng Báo cáo chính trị cần phân tích rõ bối cảnh, định vị và thời cơ phát triển của tỉnh Vĩnh Long sau hợp nhất. Cạnh đó, chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của 3 tỉnh hiện tại để hình thành một tỉnh mới trong tương lai.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổng hợp ý kiến, chuyển về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Long để chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo chính trị. Ông cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre chủ động phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình hoàn thiện văn kiện.

Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cũng lưu ý Báo cáo chính trị cần bám sát Hướng dẫn số 32 của Tiểu ban Văn kiện Trung ương, đảm bảo bố cục chặt chẽ, nội dung cô đọng, súc tích. Ông cũng đề nghị bổ sung nội dung về chiến lược phát triển du lịch dựa trên thế mạnh văn hóa đa dạng và kinh tế biển gắn với phát triển du lịch.

Chi tiết 124 đơn vị hành chính cấp xã

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 1687 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Vĩnh Long năm 2025.

Theo đó, sau sắp xếp, tỉnh Vĩnh Long mới sẽ có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 101 xã, 19 phường hình thành sau sắp xếp và bốn xã không thực hiện sắp xếp.

Tỉnh Vĩnh Long mới có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã và 19 phường, Ảnh: bentre.gov.vn

Cụ thể, 101 xã của tỉnh Vĩnh Long mới gồm: xã Cái Nhum, xã Tân Long Hội, xã Nhơn Phú,xã Bình Phước, xã An Bình, xã Long Hồ, xã Phú Quới, xã Quới Thiện, xã Trung Thành,xã Trung Ngãi, xã Quới An, xã Trung Hiệp, xã Hiếu Phụng, xã Hiếu Thành, xã Lực Sĩ Thành, xã Trà ôn, xã Trà Côn, xã Vĩnh Xuân, xã Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, xã Tam Bình,xã Ngãi Tứ, xã Song Phú, xã Cái Ngang, xã Tân Quới, xã Tân Lược, xã Mỹ Thuận, xã Long Hữu, xã Càng Long, xã An Trường,xã Tân An, xã Nhị Long, xã Bình Phú, xã Châu Thành, xã Song Lộc, xã Hưng Mỹ, xã Cầu Kè, xã Phong Thạnh xã An Phú Tân, xã Tam Ngãi, xã Tiểu Cần, xã Tân Hòa, xã Hùng Hòa, xã Tập Ngãi, xã Cầu Ngang, xã Mỹ Long, xã Vĩnh Kim, xã Nhị Trường, xã Hiệp Mỹ, xã Trà Cú, xã Đại An, xã Lưu Nghiệp Anh, xã Hàm Giang, xã Long Hiệp, xã Tập Sơn,xã Long Thành, xã Đôn Châu, xã Ngũ Lạc, xã Phú Túc ,xã Giao Long, xã Tiên Thủy, xã Tân Phú xã Phú Phụng, xã Chợ Lách, xã Vĩnh Thành, xã Hưng Khánh Trung, xã Phước Mỹ Trung, xã Tân Thành Bình, xã Nhuận Phú Tân, xã Đồng Khởi, xã Mỏ Cày, xã Thành Thới, xã An Định, xã Hương Mỹ, xã Đại Điền, xã Quới Điền, xã Thạnh Phú, xã An Qui, xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong, xã Tân Thủy, xã Bảo Thạnh, xã Ba tri, xã Tân Xuân, xã Mỹ Chánh Hòa, xã An Ngãi Trung, xã An Hiệp, xã Hưng Nhượng, xã Giồng Trôm, xã Tân Hào, xã Phước Long, xã Lương Phú, xã Châu Hòa, xã Lương Hòa, xã Thới Thuận, xã Thạnh Phước, xã Bình Đại, xã Thạnh Trị, xã Lộc Thuận và xã Phú Thuận.

Còn 19 phường của tỉnh Vĩnh Long mới gồm: phường Thanh Đức, phường Long Châu, phường Phước Hậu, phường Tân Hạnh, phường Tân Ngãi, phường Bình Minh, phường cái Vồn, phường Đông Thành, phường Trà Vinh, phường Long Đức, phường Nguyệt Hóa, phường Hòa Thuận, phường Duyên Hải, phường Trường Long Hòa, phường An Hội, phường Phú Khương, phường Bến Tre, phường Sơn Đông, phường Phú Tân

Bốn xã không thực hiện sắp xếp là các xã: Long Hòa, Đông Hải, Long Vĩnh và Hòa Minh (thuộc tỉnh Trà Vinh).