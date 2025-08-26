Hà Nội: Cây cổ thụ bật gốc đè trúng 2 ô tô đang chạy 26/08/2025 18:27

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn và gió đã khiến một cây cổ thụ ở Hà Nội bật gốc đè trúng vào hai ô tô đang di chuyển trên đường.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng ngày 26-8, do ảnh hưởng của bão số 5, Hà Nội có mưa lớn, gió mạnh đã khiến một cây cổ thụ ở nút Trần Phú - Chu Văn An, phường Ba Đình bị bật gốc đè trúng vào hai ô tô.

Tại hiện trường, cây cổ thụ có đường kính thân lớn đã đè trúng ô tô, khiến phần đầu xe bị hư hỏng nặng; đồng thời một cành cây to cũng đè trúng ô tô khác.

Thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh CTV

Vào thời điểm trên, cây xà cừ trước Bệnh viện Xanh- Pôn (đường Trần Phú) bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường Trần Phú. Cành cây xà cừ đè trúng 2 ô tô con đang di chuyển hướng Trần Phú – Kim Mã.

Sự việc khiến giao thông qua khu vực đường Trần Phú bị ùn kéo dài. Lực lượng chức năng cấm một đoạn đường Trần Phú để cắt cành cây.

Hình ảnh cây đổ đè trúng ô tô đang di chuyển. Ảnh CTV

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng và phối hợp cùng các lực lượng khác để dọn dẹp cây đổ.

"Rất may vụ việc không có người bị thương, chỉ có 2 ô tô bị hư hỏng", đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết.

Ảnh hưởng của bão số 5, từ đêm qua và cả ngày nay, Hà Nội đã xuất hiện những cơn mưa lớn và ngập úng nặng nhiều nơi.