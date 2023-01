Hà Nội khởi tố 4 vụ án, 18 bị can liên quan đến tiêu cực trong đăng kiểm xe cơ giới

(PLO)- Sau TP.HCM, Hà Nội cũng đã vào cuộc điều tra tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn, qua đó phát hiện hành vi nhận hối lộ của nhiều cá nhân.

Chiều 14-1, đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội, (PC03) cho biết sau khi tiếp nhận chỉ đạo từ cấp trên, Cơ quan CSĐT đã rà soát tình hình hoạt động của 31 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn.

Trong số này, 6 trung tâm do Cục Đăng kiểm Việt Nam quản lý, 2 trung tâm do Sở GTVT quản lý, 3 trung tâm do Tổng công ty Vận tải quản lý, và 20 trung tâm còn lại là các cơ sở xã hội hóa, do tư nhân quản lý theo.

Từ ngày 8 - 13.1, CQĐT đã phát hiện 9 vụ việc sai phạm tại 10 trung tâm đăng kiểm theo các số hiệu 2914D, 2918D, 3302S, 2923D, 2901S, 3301S, 2929D, 2906V, 2901V, 2902S.

Trưởng phòng PC03 Chu Ânh Thanh cho biết các vi phạm phổ biến tại các trung tâm đăng kiểm trên gồm nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm với các phương tiện không đủ tiêu chuẩn. Số tiền nhận từ 1 - 1,5 triệu đồng với mỗi phương tiện.

Quá trình điều tra, PC03 đã khởi tố 4 vụ án và 18 bị can tại các trung tâm đăng kiểm có sai phạm, gồm 3 giám đốc, 1 phó giám đốc và 14 đăng kiểm viên. Ngoài ra, PC03 còn tạm giữ 57 giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên để tiếp tục điều tra.

Kết quả xác minh ban đầu, tổng số tiền các bị can và người liên quan thu lời là hơn 20 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đang tổng hợp số liệu, phân hóa vai trò các bị can để mở rộng vụ án.

HOÀNG VIỆT