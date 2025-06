Hà Nội: Vắng 495 thí sinh trong buổi làm thủ tục thi vào lớp 10 06/06/2025 15:47

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, sáng 6-6, số thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 là 102.365/102.860 em, đạt tỉ lệ 99,52%.

Như vậy, có 495 thí sinh vắng.

Tổng số có 11 em cần hỗ trợ làm bài thi do vấn đề sức khoẻ.

Thí sinh dự thi lắng nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh: TT

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.168/15.173, đạt tỉ lệ 99.97%. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế đảm bảo đúng quy chế thi.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường.