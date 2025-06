Thi vào lớp 10: Thí sinh cười rạng rỡ bước vào bài thi môn tiếng Anh 06/06/2025 14:01

Điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, có 527 thí sinh đến từ 5 trường trên địa bàn, gồm: Trường THCS Nguyễn Trãi, Tân Sơn, Huỳnh Văn Nghệ, Phạm Văn Chiêu và Trường Phổ thông dân lập Hermann Gmeiner.

Thí sinh rạng rỡ trước khi bước vào môn thi Ngoại ngữ chiều nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Từ đầu giờ chiều, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Nhiều thí sinh cho hay đi sớm để có tâm lý thoải mái trước khi làm bài thi môn tiếng Anh. Thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh trong 90 phút, 15 giờ 30 sẽ kết thúc giờ làm bài.

Cùng bạn tranh thủ ôn bài trước giờ thi, Trịnh Lê An Khánh, học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, chia sẻ khá tự tin đối với môn tiếng Anh vì đó là thế mạnh. Khánh đang ôn lại cấu trúc để làm phần viết lại câu cũng như từ vựng.

Đề thi tiếng Anh năm nay có sự thay đổi so với trước. Do đó, Khánh hơi lo phần viết lại câu do có những cấu trúc. Vì thế, trong thời gian qua, em đã dành khá nhiều thời gian để ôn phần này.

"Em sẽ làm những câu hỏi dễ trước, những phần là sở trưởng của em như word from, sau đó là làm tiếp phần trắc nghiệm và cuối cùng phần viết lại câu" - Khánh nói.

Đề Văn dễ thở, thí sinh mong đề tiếng Anh sẽ vừa sức. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phú Nhuận nên Khánh đặt mục tiêu môn tiếng Anh phải được 10 điểm.

Theo Khánh môn Văn sáng nay khá vừa sức, chỉ có phần nghị luận xã hội hơi khó dùng để phân loại thí sinh.

Thí sinh tự tin trước bài thi chiều nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tương tự, em Kiều Nguyễn Trúc Lê, học sinh Trường THCS Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, nhận xét đề Ngữ văn sáng nay không quá đánh đố. Phần đọc hiểu ở mức vừa sức, còn phần nghị luận xã hội tuy hơi rối nhưng nếu đọc kỹ, thí sinh vẫn có thể xử lý được. Em dự đoán mình đạt khoảng 7 điểm.

"Vì môn Văn làm khá tốt nên em có động lực để làm tốt môn tiếng Anh chiều nay. Em mong đề sẽ dễ thở. Em đặt mục tiêu môn tiếng Anh đạt 7 điểm" - Lê chia sẻ thêm.

Em Nguyễn Hà Thiên Kim, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi, cũng cho biết đề Văn sáng nay khá vừa sức đối với những học sinh chịu học. Chủ đề khá hay, thời sự.

"Em hy vọng đề tiếng Anh sẽ không đánh đố, dễ thở. Em đặt mục tiêu lấy 9 điểm môn này. Do đó trong thời gian qua, em đã ôn tập rất kỹ" - Thiên Kim nói thêm.

Tại điểm thi Trường THCS Trương Công Định, quận Bình Thạnh, nhiều giáo viên chủ nhiệm có mặt từ sớm để điểm danh cũng như động viên học trò.

Giáo viên động viên sĩ tử trước giờ thi môn Ngoại ngữ. Ảnh: LONG VŨ

Đồng hành cùng các con tại các điểm thi không thể thiếu hình dáng các phụ huynh - những bậc làm cha, làm mẹ. Họ luôn chăm sóc, dõi theo con trong suốt những ngày thi.