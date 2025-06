Hải Phòng chuẩn bị kỹ lưỡng công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 03/06/2025 16:47

Ngày 3-6, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Trưởng Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng đoạn qua địa bàn thành phố chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng đoạn qua địa bàn Hải Phòng.

Ảnh: ĐT

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, ông Châu đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực vào cuộc của các sở, ngành và địa phương trong triển khai các nhiệm vụ, công việc liên quan đến dự án.

Nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kết nối giao thông, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội TP Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Ông Châu yêu cầu UBND thành phố sớm tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp tại khu vực Đình Vũ nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai dự án; chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và Nông nghiệp Hải Phòng sớm khởi công xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB.

Trong đó, các khu tái định cư cần được xây dựng vị trí thuận lợi, hạ tầng hoàn thiện, bảo đảm thuận tiện trong sinh hoạt của người dân.

Công an thành phố, Bộ CHQS thành phố tăng cường nắm tình địa bàn, chủ động phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thống nhất, hoàn thành bản đồ địa chính dự án; Sở Tài chính tính toán, bố trí đủ kinh phí để phục vụ công tác GPMB…

Đối với địa phương có dự án đi qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, tạo sự đồng thuận cao, chấp hành nghiêm quy định, không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, trục lợi chính sách liên quan bồi thường, hỗ trợ GPMB.