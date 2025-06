Hai phó giám đốc Công an TP Hải Phòng cùng nghỉ hưu 03/06/2025 12:56

(PLO)- Hai phó giám đốc Công an TP Hải Phòng đồng thời là thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, an ninh điều tra cùng nghỉ hưu từ ngày 1-6.

Ngày 3-6, Công an TP Hải Phòng thông tin về lễ công bố, trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP về công tác cán bộ và thăng cấp bậc hàm, nâng lương năm 2025 vừa diễn ra hôm qua, 2-6.

Ban giám đốc Công an TP tặng hoa chúc mừng hai phó giám đốc Công an Đào Quang Trường, Lê Nguyên Trường nghỉ hưu. Ảnh: CAHP

Theo đó, các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1-6-2025 đối với: Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP và Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.

Cùng với đó là quyết định của Giám đốc Công an TP về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 12 lãnh đạo cấp phòng và 2 chỉ huy Công an cấp xã.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, trao quyết định thăng cấp bậc hàm cho Đại tá Đỗ Văn Điệp, Phó Giám đốc Công an TP. Ảnh: CAHP

Ngoài trao các quyết định nghỉ hưu, buổi lễ cũng đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm Đại tá đối với Phó Giám đốc Công an TP Đỗ Văn Điệp; thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá, Trung tá lên Thượng tá và nâng lương cấp bậc hàm Thượng tá cho 28 lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Ngoài ra, 18 Trưởng Công an cấp xã được nâng lương cấp bậc hàm Trung tá; 23 Trưởng Công an cấp xã được thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy, từ Đại úy lên Thiếu tá và từ Thiếu tá lên Trung tá.